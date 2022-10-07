طلب قوي على القطاع الفندقي بأبوظبي في نوفمبر

رشا طبيلة (أبوظبي)

فترة ذهبية، تعيشها فنادق بأبوظبي، خلال شهر نوفمبر المقبل، بفعل الأحداث والفعاليات والمعارض الضخمة التي تسهم في تنشيط الحركة السياحية بالإمارة وجلب سياح الأعمال والترفيه في آن واحد، الأمر الذي يرفع من معدلات إشغال فنادق لتفوق 90% وتصل إلى إشغال كامل خلال هذه الأحداث بشكل خاص.

فأحداث مهمة على رأسها «أديبك» و«الفورمولا 1» و«مونديال العالم» تسهم في تعزيز النشاط السياحي في أبوظبي وزيادة الإشغال الفندقي وتسجيل انتعاشة سياحية كبيرة طوال شهر نوفمبر، لا سيما مع حجوزات فندقية لما قبل الأحداث وبعدها، سواء لعقد الاجتماعات أو التجول والسياحة في الإمارة.

وعادة ما تشهد فترة الربع الأخير من العام الجاري نشاطاً سياحياً ملحوظاً، ولكن بالنسبة للعام الجاري، بحسب توقعات عاملين في القطاع، فإن النشاط يشهد نمواً ملحوظاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتفوق معدلات إشغال الفنادق 90%، مدعوماً بالفعاليات الكثيرة التي ستشهدها العاصمة، إضافة إلى اعتدال الطقس والمرافق والوجهات السياحية المتنوعة وعنصر الأمن والأمان، وغيرها من العوامل الجاذبة.

الربع الأخير

وبحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، تعتبر فترة الربع الأخير من العام موسم الذروة للسياحة والفعاليات، حيث استقطبت فنادق العاصمة نحو مليون نزيل في الربع الأخير من العام الماضي (948 ألف نزيل)، فيما تنشط في الموسم الشتوي الفعاليات والأحداث ويعتبر موسم الذروة للسياحة الدولية والمحلية. ففي أكتوبر من عام 2021، استقطبت الفنادق 287 ألف نزيل فندقي بمتوسط إشغال فندقي بلغ 75%، أما في نوفمبر 2021 فاستقبلت الفنادق 298 ألف نزيل بمتوسط إشغال بلغ 77%، وفي ديسمبر استقبلت الفنادق 363 ألف نزيل وبمتوسط إشغال بلغ 80%.

أديبك 2022

من المتوقع، أن يستقطب معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، الذي ينطلق بين 31 أكتوبر و3 نوفمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، 2200 شركة عارضة ونحو 150 ألفاً من الخبراء والمتخصصين في قطاع الطاقة ليستعرض الإجراءات الرامية لتحقيق الحياد المناخي ويعزز فرص التعاون بين صانعي السياسات وصنّاع القرار ورواد قطاع الطاقة والأعمال والمبتكرين على مستوى العالم، لدعم تطوير نظام طاقة مستدام وآمن ومنخفض التكلفة. ويوفر المؤتمر منصةً لتبادل الأفكار ومناقشة أحدث التحديات العالمية التي تؤثر على أسواق الطاقة، بما في ذلك التحولات الجيوسياسية والاقتصاد العالمي المتغير وتحديات إمدادات الطاقة وحلولها المستقبلية.

فورمولا-1

أما حلبة مرسى ياس، فأعلنت رسمياً مؤخراً، نفاد جميع تذاكر المدرجات وتذاكر تلة أبوظبي لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 لعام 2022 في أبوظبي، الذي تنطلق فعالياته بين 17 و20 من نوفمبر المقبل، ليؤكد السباق الختامي لبطولة العالم للفورمولا-1 مكانته المهمة عالمياً على روزنامة البطولة، محققاً طلباً غير مسبوق من مشجعي الفورمولا-1 الذين بادروا بحجز تذاكرهم خلال فترة قياسية للاستمتاع بفعاليات وسباقات عطلة الأسبوع الرياضية الترفيهية الأضخم في المنطقة.

يقول راضي علي باز مدير إدارة المبيعات في فندق «سوفوتيل» أبوظبي الكورنيش: «نشهد خلال نوفمبر ارتفاعاً بالطلب بشكل كبير مع انطلاق معرض «أديبك» وسباق «الفورمولا 1» و«مونديال كأس العالم»، حيث تدعم جميع هذه الأحداث المهمة القطاع وتسهم في ارتفاع الطلب والإشغال الفندقي».

وتوقع زيادة الطلب في نوفمبر بنسبة تزيد على 30% وأن تصل نسبة الارتفاع في الطلب إلى الضعف مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، لا سيما أن معرض أديبك يشهد مشاركة عدد أكبر من الشركات العام الجاري، إضافة إلى حدثي «الفورمولا 1» و«كأس العالم».

وتوقع علي باز أن يسجل الفندق متوسط إشغال بين 85% و90% خلال نوفمبر.

وبين أن زوار الفعاليات والمعارض أيضاً يقيمون بفنادق أبوظبي بعد أو قبل الحدث، سواء لعقد الاجتماعات أو التجول سياحياً في الإمارة.

وفي السياق ذاته، يقول مصطفى طنطاوي مدير العمليات في فندق «باب القصر» أبوظبي، إن جميع الفنادق في أبوظبي تشهد ارتفاعاً في معدلات الإشغال خلال نوفمبر لتفوق 90% بسبب معرض «أديبك» «وحدث الفورمولا 1».

وتوقع طنطاوي أن يسجل الفندق إشغالاً كاملاً خلال نوفمبر، لا سيما خلال الأحداث الرئيسية.

وتقول أمل حرب نائب الرئيس للتسويق في «روتانا للفنادق»: من المتوقع أن نسجل إشغالاً كاملاً خلال شهر نوفمبر المقبل، مع ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ نتيجة للأحداث والفعاليات التي تشهدها أبوظبي خلال نوفمبر، والتي ستسهم في تنشيط الحركة السياحية.

وأضافت: «معرض «أديبك» و«الفورمولا 1» و«مونديال كأس العالم»، إضافة إلى مختلف الأحداث والفعاليات التي تشهدها الإمارة، تسهم بشكل رئيسي في النشاط السياحي وزيادة معدلات الإشغال الفندقي».

أجندة حافلة

من الفعاليات الترفيهية في أبوظبي، بدءاً من 16 نوفمبر ولغاية 10 ديسمبر، ينطلق في «الاتحاد أرينا» عرض «الأسد الملك» من إنتاج شركة ديزني للمرة الأولى في المنطقة، أما في 24 من نوفمبر، فيقدم التينور العالمي أندريا بوتشيلي حفلاً في حديقة الاتحاد في 24 نوفمبر المقبل.

وفي الفترة بين 28 من أكتوبر المقبل وحتى 31 من يناير المقبل، ينطلق مهرجان الظفرة بدورته ضمن موسم مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

ومن المعارض والأحداث في نوفمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض إلى جانب معرض «أديبك»، ينطلق في الفترة بين 15 و17 من نوفمبر الكونجرس العالمي للإعلام، أما في الفترة بين 21 و24 من نوفمبر فينطلق معرض الخليج الدولي للزهور والحدائق، وبين 9 و13 نوفمبر معرض المجوهرات والساعات، وبين 14 و16 نوفمبر معرض «توظيف»، أما في 24 إلى 27 من نوفمبر فينطلق معرض أبوظبي الدولي للقوارب، وغيرها من المعارض والمؤتمرات خلال الربع الأخير.