الأمين العام لـ«أوبك»: خفض إنتاج النفط يتيح إمدادات للتدخل في الأزمات

لندن (وكالات)

قال هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» لتلفزيون «العربية»، أمس، إن أهداف خفض إنتاج النفط التي اتفق عليها المنتجون في أوبك بلس تتيح لهم مزيداً من الإمدادات لضخها في حالة حدوث أي أزمات.

واتفق تحالف أوبك بلس، الذي يضم الدول الأعضاء في أوبك وعددها 13 بالإضافة إلى 11 من حلفائها بقيادة روسيا، يوم الأربعاء على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً.

وقال الغيص «قرار أوبك بلس الأخير ليس من دولة ضد دولة، وليس من دولتين أو ثلاث ضد مجموعة دول أخرى».

وأضاف: «القرار مبني على أرقام وحقائق ووقائع، من كثير من الجهات العالمية، تشير إلى احتمال كبير لحدوث ركود اقتصادي». وقال إن «أوبك وتحالف أوبك بلس قررا استباق الأمور».

وقال أيضا، إن أوبك بلس لا تستهدف الأسعار بل «نستهدف ميزان العرض والطلب، وهذا بالنهاية يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي ونموه».

في غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط بنحو اثنين في المئة، واتجهت صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بدعم من قرار أوبك بلس. وبحلول الساعة 13.48 بتوقيت جرينتش زاد خام برنت 1.70 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 96.12 دولار للبرميل.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.72 دولار أو 1.9 بالمئة إلى 90.17 دولار للبرميل.