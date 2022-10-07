255.5 مليار درهم الودائع الادخارية في مصارف الإمارات

أبوظبي (وام)

ارتفعت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة -باستثناء الودائع بين البنوك- إلى 255.55 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 20.4 مليار درهم أو ما نسبته 8.7% مقابل نحو 235.13 مليار درهم في يونيو 2021، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت الإحصائيات أن الودائع الادخارية زادت على أساس شهري بنحو 1.73 مليار درهم أو ما نسبته 0.7% مقارنة بنحو 253.83 مليار درهم في يونيو السابق، بينما زادت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 5.7% مقابل نحو 241.82 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2021، بزيادة تعادل 13.7 مليار درهم.