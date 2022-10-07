عجمان تبحث تعزيز التعاون مع البحرين في مجال الاستثمار العقاري

عجمان (وام)

بحث الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، مع سعود حسن علي النصف، القنصل العام لمملكة البحرين في دبي والمناطق الشمالية، سبل تعزيز التعاون في مجال الاستثمار العقاري.

وأكد رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان ضرورة تعزيز سبل التعاون على مختلف المستويات، لاسيما في مجال الاستثمار العقاري.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتبادل الرؤى ووجهات النظر حول مستجدات القطاع العقاري، وفرص الاستثمار التي توفرها إمارة عجمان، والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين ورجال الأعمال.