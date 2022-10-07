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الإمارات تشارك في اجتماع المنظمة الدولية للمشغلين النوويين بالتشيك

مشروع براكة للطاقة النووية السلمية (من المصدر)
8 أكتوبر 2022 00:42

أبوظبي (الاتحاد)

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تستعد مؤسسة الإمارات للطاقة النووية للمشاركة في الاجتماع العام المقبل للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين في براج بجمهورية التشيك بين 9 و11 أكتوبر الجاري، والذي يعقد مرة كل سنتين، لإبراز الدور المحوري للطاقة النووية في الوصول إلى الحياد المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويجمع الاجتماع الذي يعقد تحت شعار «منظمة موحدة للمشغلين النوويين والتزام عالمي بالتميز النووي»، الشركات والدول التي تشغل محطات للطاقة النووية بشكل تجاري، حيث يهدف الاجتماع لتقييم الأداء وتحسينه على الصعيد الدولي من خلال الدعم المتبادل، وكذلك تبادل المعارف والخبرات من أجل الالتزام بأفضل الممارسات.
وتعد مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عضواً نشطاً في المنظمة الدولية للمشغلين النوويين منذ عام 2010، وتشارك بانتظام في ورش عمل المنظمة وفعالياتها وبرامجها التدريبية، حيث تم انتخاب محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، لمجلس إدارة مركز أطلنطا التابع للمنظمة الدولية في أغسطس 2015.

مؤسسة الإمارات للطاقة النووية
الإمارات
الطاقة النووية
التشيك
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