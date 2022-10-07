«غرفة أبوظبي» تستقبل وفداً من «جوسيك» الصينية

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في مقر الغرفة، وفداً رفيع المستوى من شركة جيانغسو للتعاون والاستثمار الأجنبي «جوسيك» برئاسة زو يونغانغ، المدير التنفيذي للشركة.

ضم الوفد الزائر عدداً من عملاء ومسؤولي المنطقة النموذجية للتعاون الصناعي الصيني الإماراتي، والتي تديرها شركة جوسيك الصينية، إلى جانب عدد من ممثلي المقاطعات الصينية، بما في ذلك مكتب شاندونغ للأعمال، ومكتب التمثيل التجاري لمقاطعة خونان في الشرق الأوسط، ومكتب التمثيل التجاري لمقاطعة يونان في دولة الإمارات، ومكتب التمثيل الاقتصادي والتجاري لمقاطعة جيانغسو في الدولة.

وثمّن محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي، زيارة الوفد الضّيف، مثنياً على العلاقات المتينة التي تجمع دولة الإمارات مع جمهورية الصين الشعبية، لاسيما الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين، وما نتج عنها من تطور لافت في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية، بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.