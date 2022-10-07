«وان كونكت» تدشن عملياتها في «أبوظبي العالمي»

أبوظبي (الاتحاد)

دشنت شركة «وان كونكت» للتكنولوجيا المالية، عملياتها الإقليمية رسمياً انطلاقاً من سوق أبوظبي العالمي.

وكان سوق أبوظبي العالمي، وشركة «وان كونكت» تعاونا على تأسيس المختبر الرقمي لسوق أبوظبي العالمي والذي تم إطلاقه في أبريل 2021، كسوق ومركز لاختبار الحلول الرقمية الأولية بهدف تشجيع تطوير الحلول الرائدة التي تدعم قطاع التكنولوجيا المصرفية والمالية تحت إشراف سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي. وتوفر المنصة الرقمية سوقاً للترويج عن المنتجات والتقنيات، حيث يمكن لشركات التقنيات المالية عرض حلولها وتعزيز حضورها وممارسة أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالإضافة إلى مقومات المنصة التي توفر العناصر المساعدة.