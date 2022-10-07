السبت 8 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«وان كونكت» تدشن عملياتها في «أبوظبي العالمي»

سوق أبوظبي العالمي
8 أكتوبر 2022 00:33

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
إقبال كبير على فعاليات المولد النبوي في مدينة إكسبو دبي
الأسطورة شاكيل أونيل يبحث عن منزل في أبوظبي

دشنت شركة «وان كونكت» للتكنولوجيا المالية، عملياتها الإقليمية رسمياً انطلاقاً من سوق أبوظبي العالمي.
وكان سوق أبوظبي العالمي، وشركة «وان كونكت» تعاونا على تأسيس المختبر الرقمي لسوق أبوظبي العالمي والذي تم إطلاقه في أبريل 2021، كسوق ومركز لاختبار الحلول الرقمية الأولية بهدف تشجيع تطوير الحلول الرائدة التي تدعم قطاع التكنولوجيا المصرفية والمالية تحت إشراف سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي. وتوفر المنصة الرقمية سوقاً للترويج عن المنتجات والتقنيات، حيث يمكن لشركات التقنيات المالية عرض حلولها وتعزيز حضورها وممارسة أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالإضافة إلى مقومات المنصة التي توفر العناصر المساعدة.

أبوظبي
الإمارات
التكنولوجيا المالية
سوق أبوظبي العالمي
آخر الأخبار
جسر القرم
عربي ودولي
الأطول في روسيا.. ما أهمية جسر القرم الذي تم تفجيره؟
اليوم 14:36
الصين تطلق قمرين صناعيين إلى الفضاء لتعزيز الملاحة
عربي ودولي
الصين تطلق قمرين صناعيين إلى الفضاء لتعزيز الملاحة
اليوم 14:17
علماء يصلون إلى أطول شجرة في غابة الأمازون
دنيا
علماء يصلون إلى أطول شجرة في غابة الأمازون
اليوم 14:14
«أشبال الجولف» رابع العرب في تونس
الرياضي
«أشبال الجولف» رابع العرب في تونس
اليوم 13:30
إقبال كبير على فعاليات المولد النبوي في مدينة إكسبو دبي
الإمارات
إقبال كبير على فعاليات المولد النبوي في مدينة إكسبو دبي
اليوم 13:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©