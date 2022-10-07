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الاقتصادي

«المالية»: مبادرات ذكية وتقنيات بالذكاء الاصطناعي

«المالية»: مبادرات ذكية وتقنيات بالذكاء الاصطناعي
8 أكتوبر 2022 00:37

أبوظبي (الاتحاد) 

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تعرض وزارة المالية، خلال مشاركتها في «جيتكس 2022»، الذي ينطلق بعد غد بدبي، تجربتها في مجال التحول الرقمي ومشاريعها ومبادراتها الذكية والمبتكرة في المجال المالي، فضلاً عن تبادل الخبرات وتعزيز التواصل والشراكات مع الجهات الفاعلة في قطاع التكنولوجيا.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، حرص الوزارة على المشاركة في الحدث السنوي الذي يستقطب العديد من الجهات والمؤسسات والشركات من مختلف دول العالم كونه فرصة لتعزيز التعاون مع مزودي الحلول التقنية والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص، للاستفادة من أبرز الحلول والتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء وغيرها، التي تساعد على مواصلة تطوير خدمات استباقية تواكب متطلبات المستقبل وتدعم رؤية الدولة للخمسين عاماً القادمة.
وأشار إلى أهمية معرض «جيتكس جلوبال» باعتباره منصة مثالية لتبادل أفضل التجارب والممارسات في مجال التحول الرقمي، وفرصة مهمة للتواصل المباشر مع المتعاملين للارتقاء بمستوى كفاءة وجودة وسرعة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، وتحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071.
وتستعرض وزارة المالية، خلال جيتكس 2022، باقة مبادرات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية التي تواكب أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الحديثة. كما تنظم الوزارة عدداً من الجلسات الحوارية وورش العمل لاستعراض نظام بوابة تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية، ومبادرات تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وخدمة التسجيل في سجل الموردين وغيرها من الخدمات الرقمية.

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أسبوع جيتكس للتقنية
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