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«أبوظبي للمحاسبة» يشارك في «جيتكس» للمرة الأولى

«أبوظبي للمحاسبة» يشارك في «جيتكس» للمرة الأولى
8 أكتوبر 2022 00:39

أبوظبي (الاتحاد)

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يشارك جهاز أبوظبي للمحاسبة للمرة الأولى في فعاليات معرض «جيتكس 2022» الذي ينطلق بعد غد، ضمن منصة رقمية تجمع أكثر من 30 جهة حكومية في إمارة أبوظبي.
ويقوم جهاز أبوظبي للمحاسبة، خلال مشاركته في فعاليات معرض جيتكس 2022، بإطلاق واستعراض العديد من مبادراته الرقمية الرائدة التي طوّرها بهدف ضمان الاستخدام الأمثل للأموال والموارد العامة، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمسؤولية وترسيخها في منظومة العمل الحكومي.
وقال المتحدث الرسمي باسم جهاز أبوظبي للمحاسبة: «فخورون جداً بمشاركتنا الأولى في فعاليات معرض جيتكس لهذا العام بهدف الاطلاع على التقنيات المتطورة والتكنولوجيا الحديثة حول العالم، هذا بالإضافة إلى إطلاع الجهات المشاركة على المبادرات التي أطلقها الجهاز وحقق نتائج متميزة من خلالها في المجالات التقنية المتقدمة وأنظمة الذكاء الاصطناعي».

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