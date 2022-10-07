«حرة مطار دبي» تطلق «ميتا دافز»

دبي (الاتحاد)

أعلنت المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز» التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» عن استعدادها لإطلاق مبادرة «ميتا دافز»، التي توفر للمتعاملين من الشركات في جميع أنحاء العالم تجربة رقمية وسلسة في عالم الميتافيرس، خلال مشاركتها في معرض «جيتكس 2022» الذي ينطلق بعد غد بدبي.

وتنسجم المبادرة الجديدة مع استراتيجية دبي للميتافيرس التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حيث تهدف إلى جذب المتعاملين والاستثمار الأجنبي المباشر عبر تعريفهم بحزمها المتميزة من العروض والمنتجات والخدمات والحلول المبتكرة لتشجيعهم على اختيارها كوجهة متميزة لمزاولة الأعمال وإطلاق المشاريع، بما يعزز من موقعها الريادي على ساحة التكنولوجيا الواعدة والتنافسية البناءة.

وستسمح هذه المبادرة الجديدة للمنطقة الحرة بعقد لقاءات واجتماعات مع المتعاملين من جميع أنحاء العالم عبر المنصة الافتراضية، لتوفر تجربة فريدة وأشبه بالواقعية لاستعراض منتجات وخدمات «دافز» والسبل المتاحة لإطلاق الأعمال والشركات والمشاريع في إمارة دبي بغض النظر عن مكان وجودهم الفعلي، حيث تُعقد الاجتماعات المباشرة بين ممثلي الشركات في عالم ميتافيرس لبحث آفاق العمل المستقبلية بما يحدُّ من النمط التقليدي.