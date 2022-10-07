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«التجاري الدولي» يدشن موقعاً في ميتافيرس

«التجاري الدولي» يدشن موقعاً في ميتافيرس
8 أكتوبر 2022 00:31

دبي (الاتحاد)

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أطلق البنك التجاري الدولي، موقع ميتافيرس الخاص به رسمياً. وباعتباره أول بنك إماراتي يطلق موقعه في عالم الميتافيرس، فإنه أيضاً أحد أوائل البنوك في منطقة الشرق الأوسط والعالم التي تتبنّى هذه التكنولوجيا الواعدة. وقال البنك، في بيان: إن الموقع الافتراضي للبنك التجاري الدولي مفتوح الآن للزوار، ويمكن الدخول إليه عبر منصة ديسنترالاند Decentraland على cbi.dcl.eth أو عبر إحداثيات (63، -127) باستخدام خريطة ديسنترالاند Decentraland، أيضاً يمكنكم الوصول إلى الموقع الافتراضي للبنك التجاري الدولي من خلال البوابات الإلكترونية.

البنك التجاري الدولي
الإمارات
ميتافيرس
الميتافيرس
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