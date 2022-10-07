دائرة البلديات والنقل تستعرض مشاريع التحول الرقمي في «جيتكس 2022»

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك دائرة البلديات والنقل، ضمن جناح حكومة أبوظبي، في معرض «جيتكس 2022» تحت شعار «نقود المستقبل الرقمي»، الذي ينطلق بعد غد في مركز دبي التجاري العالمي.

من خلال هذه المنصة، تستعرض دائرة البلديات والنقل والجهات التابعة لها خلال أيام المعرض مجموعة من المبادرات والبرامج والمشاريع الرقمية الجديدة والمبتكرة التي تدعم التحول الرقمي الكامل للعمل الحكومي التي تندرج ضمن اختصاصها، بما فيها قطاع النقل المتكامل، وقطاع العقارات، الخدمات البلدية، والتخطيط الحضري، والبنية التحتية، إذ تركز المبادرات والتقنيات المعروضة على تطوير جودة الحياة لسكان الإمارة، ودعم قدرات الأفراد، وتعزيز مكانة أبوظبي العالمية كواحدة من أفضل الوجهات عالمياً للحياة والعمل والزيارة.

وتحتفي الدائرة بالإنجازات من خلال التركيز على تطلعات سكان الإمارة، ووضعها كأساس عند تصميم الخدمات الرقمية.

ونجحت الدائرة خلال العام الجاري، بالتعاون مع حكومة أبوظبي الرقمية، وفريق المنصة الرقمية الموحدة «تم»، بنقل جميع خدماتها رقمياً إلى منصة «تم» بشكل يساهم في رفع جودة الخدمات وتوفير الوقت على المتعاملين. وتعمل الدائرة والجهات التابعة لها بشكل مستمر على تطوير خدماتها الرقمية، لتكون أسرع وأكثر ابتكاراً، وتقديمها للمتعاملين بأقل جهد ممكن، وتركز الدائرة على زيادة وتوسيع نطاق الجمهور المستهدف وجعلهم أكثر دراية باستخدام التكنولوجيا، والاستفادة من السرعة والابتكار اللذين توفرهما منصة «تم» الرقمية في توظيف خدماتها الرقمية.

وقال معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل:

«نعمل على تطبيق أنظمة وإجراءات ذكية لجميع خدماتنا بمختلف قطاعاتها ومجالاتها لتقديم أفضل الخدمات لكل فئات المجتمع، ونلتزم برسم معالم المستقبل من خلال الريادة الرقمية، وتقديم أحدث التقنيات لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، ونهدف إلى استخدام التطورات التكنولوجية الجديدة والقادمة لتحسين وتطوير البنية التحتية العامة للإمارة من خلال المشاريع المتميزة، والخدمات المبتكرة».