«دبي للإنترنت» تقدّم مجموعة من التجارب التفاعلية في «جيتكس»

دبي (الاتحاد)

يستعرض جناح مدينة دبي للإنترنت، خلال مشاركتها في «جيتكس»، الذي ينطلق الاثنين المقبل، أفضل الحلول التي توصّل إليها قادة القطاع، فضلاً عن تنظيم مجموعة من ورش العمل المبتكرة التي ستشارك فيها ألمع العقول من أبرز شركات التكنولوجيا، فضلاً عن مجموعة واسعة من التجارب التفاعلية القائمة على التكنولوجيا. وسوف يحظى الزائرون بفرصة إلقاء نظرة على مستقبل قطاع التكنولوجيا وطرق استفادة العلامات التجارية اليوم من أحدث الابتكارات التكنولوجية لتحقيق الفائدة للجميع، وذلك من خلال استخدام الواقع المعزّز للارتقاء بالأعمال الفنية ورسم خريطة طريق لمستقبل مجمّع الأعمال في مدينة دبي للإنترنت.

وقال عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري: «يُعدّ التحوّل الرقمي والتكنولوجيا المبتكرة اليوم المحرّكيْن الرئيسيين للاقتصاد والصناعات على اختلاف أنواعها حول العالم، الأمر الذي يدفع بدبي إلى الاضطلاع بدور قيادي لبناء اقتصاد متنوّع قائم على المعرفة. لقد كانت مدينة دبي للإنترنت لأكثر من عقدين من الزمن بمثابة الركيزة الأساسية لاستراتيجية التنويع الاقتصادي في دبي، حيث نواصل العمل على استقطاب أبرز الشركات والمواهب في قطاع التكنولوجيا لتعزيز اقتصاد دبي القائم على المعرفة والابتكار، والمساهمة في تحقيق التحوّل الرقمي المنشود على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».