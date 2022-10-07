«الصحة» تعرض ابتكارات رقمية في «جيتكس»

دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية الذي ينعقد في مركز دبي التجاري العالمي من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري، وتعرض الوزارة حزمة من مشاريعها الرقمية، وأبرز إنجازاتها ومشاريعها المبتكرة، وأحدث الأنظمة والحلول التقنية لتعزيز سعادة المتعاملين، وترسيخ مكانتها ضمن أهم رواد التحول الرقمي الحكومي.

وتحرص الوزارة على المشاركة في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية في إطار خططها لتبادل الخبرات والتجارب، ودعم ومواكبة النظم المعلوماتية الذكية، وتعزيز العلاقات مع الشركات التقنية العالمية والجهات الحكومية في الدولة، بالإضافة إلى إبراز الإنجازات التي حققتها الوزارة في مجال الصحة الرقمية، واستعراض أفضل الممارسات والابتكارات في الصحة الرقمية.