السبت 8 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

الذهب يستقر قبيل إعلان بيانات وظائف أميركية

الذهب يستقر
7 أكتوبر 2022 12:09

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة قبيل تقرير وظائف أميركية قد يدعم توقعات المستثمرين بخصوص مسار رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة، وتتجه صوب أكبر زيادة أسبوعية منذ مارس.
وبحلول الساعة 0123 بتوقيت جرينتش لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 1709.69 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعدت الأسعار بنحو ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع بدعم من تراجع الدولار والعائد على سندات الخزانة بعد بلوغ أعلى مستوى في أعوام.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1719.90 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار والعائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام بعد ارتفاعهما مساء.

ويركز المستثمرون الآن على تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي يصدر في وقت لاحق اليوم الجمعة، ويتوقع خبراء اقتصاد إضافة 250 ألف وظيفة في الشهر الماضي مقارنة مع 315 ألفا في أغسطس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 20.56 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 918.38 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2247.62 دولار للأوقية.

أخبار ذات صلة
الذهب يصعد مع تراجع العائد على سندات الخزانة
الذهب يتراجع بأكثر من دولارين
المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
جسر القرم
عربي ودولي
الأطول في روسيا.. ما أهمية جسر القرم الذي تم تفجيره؟
اليوم 14:36
الصين تطلق قمرين صناعيين إلى الفضاء لتعزيز الملاحة
عربي ودولي
الصين تطلق قمرين صناعيين إلى الفضاء لتعزيز الملاحة
اليوم 14:17
علماء يصلون إلى أطول شجرة في غابة الأمازون
دنيا
علماء يصلون إلى أطول شجرة في غابة الأمازون
اليوم 14:14
«أشبال الجولف» رابع العرب في تونس
الرياضي
«أشبال الجولف» رابع العرب في تونس
اليوم 13:30
إقبال كبير على فعاليات المولد النبوي في مدينة إكسبو دبي
الإمارات
إقبال كبير على فعاليات المولد النبوي في مدينة إكسبو دبي
اليوم 13:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©