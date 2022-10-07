السبت 8 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

النفط يتجه صوب تسجيل مكاسب أسبوعية

«أوبك بلس» يحافظ على توازن أسواق النفط استقرارها
7 أكتوبر 2022 10:45

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، الجمعة، قبيل إعلان بيانات اقتصادية أميركية مهمة، بعد صعودها بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، بعد قرار مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط بخصوص أهداف الإنتاج.
 
كما أضاف ارتفاع الدولار إلى الضغط على أسعار النفط وسط تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أجمعت على أن البنك سيواصل تشديد السياسة النقدية على نحو كبير وسريع.

وتترقب الأسواق تقرير بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق الجمعة، ويتوقع خبراء اقتصاد إضافة 250 ألف وظيفة في الشهر الماضي، مقارنة مع 315 ألفا في أغسطس.

 
 وبحلول الساعة 0500 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا إلى 94.28 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 12 سنتا إلى 88.33 دولار للبرميل، بعد أن بلغت 89.37 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 14 سبتمبر.

ويتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من إعلان أوبك+ عن خفض أكبر لإنتاج النفط.

 

أخبار ذات صلة
الأمين العام لـ«أوبك»: خفض إنتاج النفط يتيح إمدادات للتدخل في الأزمات
أسعار النفط تصعد بعد اتفاق أوبك
المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
أوبك
آخر الأخبار
جسر القرم
عربي ودولي
الأطول في روسيا.. ما أهمية جسر القرم الذي تم تفجيره؟
اليوم 14:36
الصين تطلق قمرين صناعيين إلى الفضاء لتعزيز الملاحة
عربي ودولي
الصين تطلق قمرين صناعيين إلى الفضاء لتعزيز الملاحة
اليوم 14:17
علماء يصلون إلى أطول شجرة في غابة الأمازون
دنيا
علماء يصلون إلى أطول شجرة في غابة الأمازون
اليوم 14:14
«أشبال الجولف» رابع العرب في تونس
الرياضي
«أشبال الجولف» رابع العرب في تونس
اليوم 13:30
إقبال كبير على فعاليات المولد النبوي في مدينة إكسبو دبي
الإمارات
إقبال كبير على فعاليات المولد النبوي في مدينة إكسبو دبي
اليوم 13:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©