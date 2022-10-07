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قضية الصفقة.. إيقاف دعوى "تويتر" ضد ماسك

إيلون ماسك
7 أكتوبر 2022 09:02

أظهرت وثيقة قضائية، أمس الخميس، أن قاضيا في ولاية ديلاوير الأميركية أمر بوقف دعوى تويتر بحق الملياردير ومؤسس شركة تسلا، إيلون ماسك، حتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي يوم 28 أكتوبر للسماح له بإتمام صفقة الاستحواذ على تويتر.
 
وجاء هذا القرار بعد أن قام ماسك بتغيير المسار بإبداء استعداده لإتمام شراء شركة التواصل الاجتماعي "تويتر".

فقد أظهرت وثائق أن ماسك اقترح المضي قدما في مسعاه الأصلي للاستحواذ على شركة تويتر بمبلغ 44 مليار دولار، داعيا إلى إنهاء دعوى قضائية رفعتها تويتر، والتي من الممكن أن تجبره على الدفع سواء أراد أم لا.

ومن شأن الاتفاق أن يضع أغنى شخص في العالم على دفة قيادة واحدة من أكثر المنصات الإعلامية نفوذا وينهي تقاضيا مستمرا منذ أشهر أضر بعلامة تويتر التجارية.

وسيتولى ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية، زمام الشركة التي التزم بشرائها في الأصل في أبريل، لكنه سرعان ما عدل عن قراره.

غير أنه كتب على تويتر في وقت متأخر من الثلاثاء قائلا إن شراء تويتر سيسرع من طموحه لإنشاء "تطبيق كل شيء" يسمى "إكس".

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المصدر: وكالات
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