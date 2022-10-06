سارة الأميري تطلع على تكنولوجيا «الاتحاد للورق»

أبوظبي (الاتحاد)

زارت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، «مصنع الاتحاد للورق» في مدينة أبوظبي الصناعية (أيكاد 2)، للاطلاع على مدى النضج الرقمي في الإنتاج، والذي ينتج بطريقة مؤتمتة بالكامل، ويعد الأول من نوعه في منطقة الخليج، والأكبر من حيث الطاقة الإنتاجية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يصدر منتجاته إلى نحو 70 دولة حول العالم، أبرزها أسواق الولايات المتحدة وأوروبا.

واستقبل معاليها والوفد المرافق، عامر قاقيش، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد الدولية للاستثمار، وعبد الله الخطيب، مدير عام «مصنع الاتحاد للورق»، وربيع الأسدي، مدير العمليات في المصنع، حيث استمعت معاليها إلى خطط التوسع في الإنتاج باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، بما ينسجم مع مستهدفات تمكين وتبني الجيل الرابع من الصناعة، وعمليات التحول الرقمي بالكامل.

واستمعت معاليها إلى نبذة عن جهود المصنع في تلبية احتياجات الأسواق المحلية من منتجات الورق، وكذلك التنافسية التصديرية في الأسواق العالمية والتي مكنت المصنع من المنافسة في 70 سوقاً حول العالم، وآليات تعزيز خطط تبني التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، وعمليات البحث والتطوير وأثرها على تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية.

تجارب وطنية

وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، أنه انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، أطلقت الوزارة برنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0» ضمن «مشاريع الخمسين»، انطلاقاً من مساعي حكومة دولة الإمارات لتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، في توجه وطني داعم لتحويل الأنظمة التصنيعية التي تزيد من الكفاءات الإنتاجية، من خلال دمج حلول الثورة الصناعية الرابعة في سلاسل القيمة. وأضافت معاليها: «يسعدنا أن نطلع على تجارب وطنية مهمة لشركات مثل (مصنع الاتحاد للورق)، والذي يعد واحداً من المصانع المتطورة التي بدأت عملها معتمدة على مفاهيم وحلول الثورة الصناعية الرابعة».

المصنع الأول خليجياً

من جهته، أكد عبد الله الخطيب «مدير مصنع الاتحاد للورق ذ.م.م»، أن المصنع بدأ التشغيل الدائم في العام 2020، بتكلفة استثمارية بلغت 1.2 مليار درهم، وهو مصنع يلبي الطلب المتزايد على منتجات الورق محلياً وإقليمياً ودولياً، ويتخذ من (أيكاد 2) بأبوظبي مقراً له.

وقال: «إن المجموعة تعمل على إنشاء مصنع للكرتون في الإمارات بطاقة 300.000 طن ومصنع لورق الكرافت بطاقة 100.000 طن وتبلغ الاستثمارات المرتقبة 2 مليار درهم».