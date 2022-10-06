«دي بي ورلد» تضيف مسارات تجارية لتخفيف التكدس في سلاسل التوريد

دبي (الاتحاد)

أضافت «دي بي ورلد»، مسارات بحرية تجارية جديدة تمتد لأكثر من 23 ألف ميل بحري حول العالم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، ما يعادل مسار رحلة كاملة حول الأرض.

وتشمل الطرق التجارية الجديدة التي تم إنشاؤها حتى الآن الربط بين الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى عدة طرق جديدة تربط الموانئ الصغيرة مع ميناء روتردام في أوروبا، وطرق ربط أخرى جديدة تصل ما بين أميركا اللاتينية وأوروبا وآسيا.

وتتيح الطرق التجارية الجديدة التي تربط الأميركيتين وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، فتح المجال لمزيد من الفرص التجارية الجديدة لأصحاب البضائع، وتعزز إمكانية الوصول إلى السلع والخدمات للأشخاص والمجتمعات التي لا تحصل على خدمات لوجستية كافية، كما تؤمن سبلاً بديلة للطرق والموانئ العالمية المزدحمة في جميع أنحاء العالم.

وقال تيمان ميستر، الرئيس التنفيذي لعمليات الموانئ والمحطات في «دي بي ورلد»: «نؤمن بأهمية تسهيل تدفق حركة التجارة في العالم، وسنتمكّن من توفير فرص تجارية جديدة تربط أصحاب البضائع بالمتعاملين لديهم، أياً كانت منتجاتهم وأينما تواجدوا، مستفيدين من قدراتنا الرائدة عالمياً في وسائط الطرق البرية والسكك الحديدية والبحار والموانئ».