«الاقتصاد» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز النظام الإحصائي السياحي

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت وزارة الاقتصاد مؤخراً الورشة التدريبية الأولى لمشروع الحساب الفرعي للسياحة، بالتعاون والتنسيق مع منظمة السياحة العالمية، وبمشاركة 40 شخصاً من أكثر من 15 جهة حكومية اتحادية ومحلية من المتخصصين في مجالات الإحصاء السياحي والحسابات الفرعية.

وتهدف الورشة إلى تعزيز النظام الإحصائي لقطاع السياحة في الدولة، من خلال تدريب وتأهيل الأشخاص المشاركين على اكتساب المهارات الخاصة بمنهجية مشروع الحساب الفرعي، وتعلم آليات تنفيذه بكفاءة وفعالية عالية، وإطلاعهم على العوائد والمميزات التي سيحققها هذا المشروع خلال المرحلة المقبلة.

وأكد عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، في بيان، أن الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على دعم القطاع السياحي، باعتباره رافداً مهماً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بما ساهم في تطوير البيئة السياحية للدولة لتكون في مصاف أفضل الوجهات السياحية في العالم، وترسيخ مكانتها على خريطة السفر والسياحة العالمية.

وأضاف: «إقامة الورشة تأتي ضمن جهود ومبادرات وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومنظمة السياحة العالمية، لتطوير منظومة البيانات السياحية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال توفير قاعدة بيانات وطنية موحدة ونظام إحصائي متقدم للسياحة الإماراتية».