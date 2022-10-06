«العالمية للشركات» تنظم لقاءً للتعريف بالقمة

دبي (وام)

نظمت القمة العالمية للشركات لقاء مع قادة الأعمال ومسؤولي الشركات العالمية وكبريات الشركات والمؤسسات الحكومية في دبي، حضرها 100 من رجال الأعمال، وذلك للتعريف بالقمة وبرنامج كأس العالم لكبار الشخصيات في دبي.

وقدم برنارد كيازو، رئيس القمة العالمية للشركات وبرنامج كأس العالم لكبار الشخصيات في دبي، عرضاً عن القمة تطرق خلاله إلى الجهود الهائلة التي تبذلها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، لدعم فعاليات الأعمال والسياحة والنمو الاقتصادي في المنطقة، لاسيما بعد النجاح الذي حققه معرض «إكسبو 2020 دبي».

وتتألف القمة من جلسات حوارية مغلقة حول قطاعات الاقتصاد، الأعمال والتجارة، الصحة، التعليم، الصناعة، الإعلام، التكنولوجيا والرياضة.

وسيقتصر حضور الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للشركات التي تنظم بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي خلال الفترة الممتدة من 21 نوفمبر إلى 15 ديسمبر المقبل، على أصحاب الدعوات الحصرية.