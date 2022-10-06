شراكة بين «الطاقة والبنية التحتية» و«إنجي سوليوشنز»

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية اتفاقية شراكة مع شركة إنجي سوليوشنز، يتم بموجبها التعاون المشترك لتطويرعدد من مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة ومساهمة الطاقة النظيفة في استدامة قطاع الطاقة، والبحث في الحلول والتقنيات الحديثة القادرة على توليد الطاقة المتجددة من الأصول والمباني الحكومية، وسبل تطوير مبادرات المسؤولية المجتمعية المتعلقة بها، بما يدعم مستهدفات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، والوصول إلى صفر صافي انبعاثات كربونية.

وتشمل بنود مذكرة التفاهم، التي وقعها على هامش مشاركة الوزارة في قمة رأس الخيمة للطاقة التي اختتمت أعمالها أمس الأول، كلٌ من المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لقطاع الطاقة والبترول، وفنسنت مونتنت مدير تطوير الأعمال لدى شركة إنجي سوليوشنز، بحث سبل زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في الأصول الاتحادية لدولة الإمارات، وتقليل البصمة الكربونية من خلال إدارة الطلب على الطاقة، وتوطيد آليات التعاون في مجالات نمذجتها.

وقال المهندس شريف العلماء: «لمثل هذه الشراكات دور كبير في دعم مستهدفات الإمارات في مجال الطاقة للخمسين عاماً المقبلة وصولاً للمئوية 2071، ودورها الرائد في تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز جهود الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية، وإنجاح مساعي الدولة في التأثير الإيجابي في قضية التغير المناخي، كما تشكل دفعة قوية لمساعي الإمارات، في ترسيخ مكانة الدولة بوصفها واحدة من الدول الرائدة في المحافظة على البيئة وخفض البصمة الكربونية».

وأضاف:«ندرك في دولة الإمارات أهمية الاستخدام الآمن والموثوق والمستدام للطاقة المتجددة، ودور الابتكارات في دعم مستهدفات الدولة المرتبطة بتطوير الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يعود بفوائد على مختلف القطاعات، لا سيما النمو الاقتصادي واستقلال تأمين الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية».