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1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي
7 أكتوبر 2022 01:16

دبي (وام)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس نحو 1.9 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 418 مبايعة بقيمة 1.29 مليار درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 113.57 مليون درهم، و400 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.18 مليار درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 58 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى، تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة أم سقيم الأولى. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة 7 ملايين درهم، وثالثة في مجمع دبي للاستثمار الثاني بتسجيلها مبايعتين بقيمة 537 ألف درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 55 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة برج خليفة. وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 49 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم، وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 360 مليون درهم، وثالثة في أم سقيم الثالثة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 92 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 666.37 مليون درهم، منها 17 رهن أراض بقيمة 135.37 مليون درهم، و75 رهن فلل وشقق بقيمة 530.99 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الممزر بقيمة 185 مليون درهم، وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 114 مليون درهم.
أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 34.74 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة جميرا الأولى بقيمة 19 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 6 ملايين درهم.

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