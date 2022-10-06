سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 1.8 مليار درهم

أبوظبي (وام)

تجاوزت سيولة أسواق الأسهم المحلية حاجز 1.8 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، مع تركزها بشكل رئيسي في أسهم القطاع المالي والعقاري والمصرفي.

وتوزعت السيولة بواقع 1.52 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و304.6 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 395.3 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 19.5 ألف صفقة. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند مستوى 9855.35 نقطة، فيما وصل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» إلى مستوى 9891.98 نقطة، وبلغ مؤشر سوق دبي العام مستوى 3351.14 نقطة.وارتفع في سوق أبوظبي، بارتفاع «موانئ أبوظبي» 6.5% و«ملتيبلاي» 3.4% و«دانة غاز» 1.28% و«أبوظبي الإسلامي» 0.95% و«طاقة» 0.4%، وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 277.08 مليون درهم، تلاه «مليتبلاي» جاذباً 225.18 مليون درهم، ثم «بنك رأس الخيمة الوطني» بنحو 137.4 مليون درهم. بينما في سوق دبي، صعد «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.17% و«سوق دبي المالي» 1.4% و«دبي للاستثمار» 0.43% و«تيكوم» 0.9%، كما ارتفع «إعمار العقارية» بنسبة 0.33% مع تصدره قائمة الأنشط بعد استقطابه سيولة بنحو 86.79 مليون درهم.