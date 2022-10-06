الجمعة 7 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«الإمارات للتنمية» يجدد التزامه بدعم النمو المستدام لقطاع الأمن الغذائي

مشاركون في منتدى مستقبل الصناعات الغذائية
6 أكتوبر 2022 21:09

دبي (الاتحاد) - أكد مصرف الإمارات للتنمية التزامه بدعم النمو المستدام لقطاع الأمن الغذائي في دولة الإمارات، أثناء مشاركته في الدورة الثالثة من منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2022 كشريك بلاتيني.
وجمع منتدى مستقبل الصناعات الغذائية الذي اختتم أعماله اليوم تحت شعار «تحويل مستقبل تصنيع الأغذية والمشروبات»، كوكبة من أبرز قادة وخبراء صناعة الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات ومن مختلف أنحاء العالم، لمناقشة سُبل معالجة التحديات واكتشاف الفرص الكامنة أمام القطاع في محلياً وإقليمياً.
وفي إطار استراتيجيته الرامية إلى دفع عجلة التصنيع في الدولة، وافق مصرف الإمارات للتنمية، خلال سنة من إطلاق استراتيجيته الجديدة في أبريل 2021، على تقديم تمويلات تجاوزت قيمتها الـ 750 مليون درهم لدعم قطاع التصنيع في الدولة. وحقق المصرف مؤشرات إيجابية في مجال دعم الامن الغذائي من خلال الموافقة على تقديم تمويلات لشركات محلية تسهم في نمو واستدامة القطاع خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يُعدّ قطاع الأمن الغذائي لدولة الإمارات ركيزة أساسية لضمان صحة ورفاه سكانها على المدى الطويل. وبالتالي، فإن تحوّل الدولة إلى مركز إقليمي لإنتاج الغذاء المحلي يشكل أولوية رئيسية لمصرف الإمارات للتنمية باعتباره أهم محركات التنمية الاقتصادية في الدولة. ويبني المصرف شبكة شراكات قوية مع مختلف الجهات الخاصة والحكومية منها المناطق الحرة ووزارة التغير المناخي والبيئة ومشروع وادي تكنولوجيا الغذاء وغيرها، وذلك لضمان تزويد القطاع بالتمويل والتوجيه اللازمين لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاكتفاء الذاتي لدولة الإمارات».

أخبار ذات صلة
531 مليون درهم تمويلات «الإمارات للتنمية» للشركات الصغيرة والمتوسطة
مصرف الإمارات للتنمية
آخر الأخبار
محمد بن راشد: راشد بن سعيد بصماته لم تغادر حياتنا
الإمارات
محمد بن راشد: راشد بن سعيد بصماته لم تغادر حياتنا
اليوم 01:57
لانا نسيبة لدى إلقاء بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو كوريا الشمالية إلى تغليب الدبلوماسية
اليوم 01:56
أدوات طعام من الفولاذ المقاوم للصدأ عوضاً عن المواد البلاستيكية (الاتحاد)
الإمارات
«المؤسسات الخضراء» تبادر بتقليل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام
اليوم 01:56
سكان تعز يعانون جراء حصار مشدد تفرضه ميليشيات الحوثي (أ ف ب)
عربي ودولي
مجلس الأمن: مطالب «الحوثي» المتطرفة أعاقت تمديد الهدنة
اليوم 01:56
ماريا كاميليري
الإمارات
سفيرة مالطا: نرتبط بعلاقات ثنائية متميزة مع الإمارات
اليوم 01:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©