الذهب يصعد مع تراجع العائد على سندات الخزانة

صعدت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تراجع العائد على سندات الخزانة، لكن المكاسب كانت محدودة بعد أن عززت بيانات اقتصادية أميركية قوية توقعات بمواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة. وبحلول الساعة 0144 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1719.19 دولار للأونصة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1728.50 دولار للأونصة. وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام بعد بلوغ أعلى مستوى خلال يوم واحد منذ 26 سبتمبر أمس الأربعاء، في حين استقر مؤشر الدولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 20.64 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 919.11 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2262.32 دولار للأوقية.