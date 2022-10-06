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الاقتصادي

أسعار النفط تصعد بعد اتفاق أوبك

مضخة أمام شعار أوبك
6 أكتوبر 2022 07:27

صعدت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم الخميس بعد اتفاق مجموعة أوبك+ على المزيد من تخفيضات الإنتاج لينخفض إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 93.83 دولار للبرمل بحلول الساعة 0027 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 45 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 88.21 دولار للبرميل.

 

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المصدر: رويترز
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أسعار النفط
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