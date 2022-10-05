البنوك تضخ 63.4 مليار درهم قروضاً خلال 7 أشهر

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ضخت البنوك العاملة بالدولة (60 بنكاً) 63.4 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة لعملائها خلال الأشهر السبعة الأولى من 2022، بنمو 3.5%، ليرتفع رصيد محفظة الائتمان المصرفي الإجمالي إلى 1.8574 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 1.794 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2021، ما يؤكد استمرار انتعاش الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع في مستويات الطلب على الاستثمار والاستهلاك، وتراجع المخاطر، ما سمح للبنوك بالتوسع في تقديم التسهيلات والتمويل المصرفي.

وأظهرت البيانات الصادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي، أن حصة القطاع الخاص المحلي بلغت 47.4 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حيث زادت محفظة التمويل المصرفي الممنوحة له إلى 1.1681 تريليون درهم بنهاية يوليو 2022، مقارنة مع 1.1207 تريليون درهم بنهاية 2021.

وحظي القطاع التجاري والصناعي بـ 32.9 مليار درهم من القروض والتسهيلات الجديدة، ما يعتبر مؤشراً على استقرار الشركات العاملة بالدولة وتحسن ملاءتها المالية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير، ونتيجة لذلك تمكنت البنوك من زيادة تمويل الأفراد والتوسع في منح القروض الشخصية التي استحوذت على 14.5 مليار درهم من القروض الجديدة في الأشهر السبعة الأولى من 2022 لتبلغ قيمتها الإجمالية 362.1 مليار درهم بنهاية يوليو 2022.

إلى ذلك، زادت البنوك استثماراتها بقيمة 14.5 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها لتبلغ 487.7 مليار درهم بنهاية يوليو 2022، مقارنة مع 473.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021.

وتظهر البيانات أن الأصول غير المصنفة (والتي تشمل المستحقات من المكتب الرئيسي أو الفروع أو المؤسسات التابعة والمستحقات من بنوك أخرى، إضافة إلى أصول مثل النقد والأصول الثابتة، والوضع بين الفروع، والقيمة العادلة الإيجابية للمشتقات والحسابات المدينة الأخرى)، لدى المصرف المركزي سجلت ارتفاعاً كبيراً قيمته 108 مليارات درهم لتصل إلى 791 مليار درهم بنهاية يوليو 2022، مقارنة مع 683 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021، بنمو 15.8% خلال الفترة.



الإيداعات لدى «المركزي»

زادت إيداعات البنوك النقدية لدى المصرف المركزي خلال شهر يوليو الماضي لتبلغ 19.4 مليار درهم، مقارنة مع 17.4 مليار درهم في يونيو الذي سبقه.

كما تجاوز الإيداعات النقدية في يوليو 2022 قيمة السحوبات النقدية في الشهر نفسه التي بلغت 16.2 مليار درهم.

وشهد شهر يوليو الماضي مقاصة 1.643 مليون شيك بقيمة 97.05 مليار درهم، في حين تجاوزت قيمة التحويلات المالية لعملاء البنوك 380 مليار درهم. وبلغت التحويلات المالية بين البنوك 654 مليار درهم خلال الشهر نفسه.