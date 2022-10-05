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الاقتصادي

«الاقتصاد» تتوقف عن استخدام منظومة الدرهم الإلكتروني

«الاقتصاد» تتوقف عن استخدام منظومة الدرهم الإلكتروني
6 أكتوبر 2022 01:03

رشا طبيلة (أبوظبي)

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أعلنت وزارة الاقتصاد في تعميم أصدرته أمس، أنها تتوقف عن تحصيل رسوم خدماتها عبر منظومة الدرهم الإلكتروني بشكل تدريجي ابتداءً من اليوم. وأفادت الوزارة بأنها ستطلق بوابة دفع جديدة لخدمات وزارة الاقتصاد حيث سيتمكن المتعاملون دفع الرسوم المستحقة باستخدام البطاقات الائتمانية «فيزا» أو «ماستر» أو باستخدام الخصم البنكي المباشر.
وأكدت الوزارة أن بطاقات الدرهم الإلكتروني الجيل الثالث الحالية لن يتم قبولها بعد الآن لدفعات وزارة الاقتصاد ابتداءً من 19 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أنه سيتم إيقاف الدفع باستخدام تحويل الخصم البنكي المباشر ابتداءً من 13 من أكتوبر الجاري.

الإمارات
وزارة الاقتصاد
الدرهم الإلكتروني
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