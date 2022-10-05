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«الياه سات» تطلق قمراً اصطناعياً

«الياه سات» تطلق قمراً اصطناعياً
6 أكتوبر 2022 01:07

أبوظبي (وام) 

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قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات»، إن المجموعة تواصل البحث عن فرص شراكة واستحواذ جديدة، بما يتماشى مع استراتيجية أعمالها لإضافة قدرات تقنية جديدة إلى محفظة خدماتها، فيما تواصل العمل على إطلاق قمر صناعي جديد بحلول 2024. وقال لـ «وام» إن أسطول «الياه سات» يتكون حالياً من 5 أقمار اصطناعية ذات مدار ثابت بالنسبة للأرض، بالإضافة إلى القمر الاصطناعي من الجيل القادم «الثريا NGS-4» والذي لا يزال قيد الإنشاء ومن المقرر أن يتم إطلاقه بحلول 2024، على أن يبدأ خدماته في النصف الثاني من العام ذاته، وهو ما يسهم في توسيع نطاق تغطية الشركة حول العالم، بالإضافة إلى إتاحة الفرص للدخول في أسواق جديدة من جهة، وتوسيع الخدمات من خلال الاستفادة من القدرات المتطورة للقمر الجديد من جهة أخرى. 

الياه سات
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الإمارات
علي الهاشمي
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