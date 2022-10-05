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انطلاق فعاليات معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات

خالد القاسمي يفتتح المعرض (من المصدر)
6 أكتوبر 2022 01:06

الشارقة (الاتحاد) 

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برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، أمس فعاليات النسخة الـ 50 من معرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدار خمسة أيام، وسط مشاركة هي الأكبر في تاريخ الحدث، بأكثر من 400 عارض من كبرى الشركات المتخصصة بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية من مختلف دول العالم، ونحو 500 علامة تجارية محلية وعالمية، بالإضافة إلى الحضور المتألق للشركات المحلية ونخبة من المصممين الإماراتيين.
وتجول الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي برفقة الحضور في أروقة المعرض، واطلع على أحدث التشكيلات والابتكارات في مجال الساعات والمجوهرات وآخر خطوط الموضة والتصاميم التراثية والمعاصرة، كما التقى عدداً من العارضين ومسؤولي الأجنحة الوطنية، حيث تشارك في هذه الدورة العديد من الدول الرائدة في مجال صناعة الساعات والمجوهرات، إلى جانب أكثر من 100 شركة رائدة وعلامات تجارية شهيرة من كل من إيطاليا والهند.
وأشار الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، إلى أن مسيرة النجاح المتنامية التي يحققها معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، تمثل تجسيداً حقيقياً للخطوات المتسارعة التي يسير بها قطاع المعارض والمؤتمرات في دولة الإمارات نحو تحقيق الريادة العالمية بحلول مئوية 2071، من خلال تنظيم كبرى الفعاليات والأحداث، بما يواكب رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، بالتركيز على تعزيز صناعة المعارض باعتباره مصدراً حيوياً من مصادر الناتج المحلي الإجمالي ومساهماً فاعلاً في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي ودعم عدد كبير من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

الإمارات
معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات
الشارقة
معرض الساعات والمجوهرات
خالد القاسمي
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