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الاقتصادي

الإمارات تفوز بعضوية مجلس «إيكاو» للمرة السادسة على التوالي

عبدالله بن طوق وسيف السويدي ووفد الدولة المشارك في اجتماعات إيكاو (من المصدر)
6 أكتوبر 2022 01:11

مونتريال (كندا)

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة، متمثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، فوزاً مستحقاً بإعادة انتخابها لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي للمرة السادسة على التوالي في التصويت الذي تم خلال اجتماعات الدورة الحادية والأربعين للجمعية العمومية للمنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» التي تعقد حالياً في مونتريال بكندا، حيث تم الإعلان عن النتائج أمس. 
وأثمرت جهود دولة الإمارات في قطاع الطيران المدني الدولي بالتأكيد مجدداً على الدور الرائد والمكانة المرموقة التي تتمتع بها الدولة على المستوى الدولي، حيث حصلت على 161 صوتاً في الانتخابات من أصل 175 ممن لديهم حق التصويت، وقد حضر معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، وسيف محمد السويدي، مدير عام «الهيئة»، وعدد من رؤساء ومديري العموم والعاملين في الدول الأعضاء في منظمة «ايكاو» والبالغ عددهم 193 دولة.
ويأتي هذا الفوز بالتزامن مع احتفال الدولة بيوم الإمارات للطيران المدني الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام، كما يصادف هذا العام احتفال الدولة بمرور خمسين عاماً على انضمامها إلى اتفاقية شيكاغو، لتصبح من الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي.

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مساهمة القطاع
تشكل مساهمة قطاع الطيران ما نسبته 15% في الناتج الإجمالي المحلي ويتوقع له النمو بشكل مطرد في السنوات القادمة.
كما تشكل الرحلات الدولية المنطلقة من دولة الإمارات ما يقارب 40% من مجموع الرحلات الدولية من العالم العربي. وقال معالي عبدالله بن طوق المري، إن إعادة انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس «إيكاو» للمرة السادسة على التوالي يتماشى مع حرص القيادة الرشيدة، ويعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها قطاع الطيران المدني الإماراتي إقليمياً ودولياً، وتقديرها للمكانة الريادية المرموقة التي وصل إليها هذا القطاع المهم والذي أثبت، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا»، ديناميكية ومرونة مكنته من مباشرة التعافي السريع وتجاوز آثار هذه الأزمة العالمية، وتقديم الدعم لإعادة انتعاش القطاع عالمياً.
وأوضح أن مشاركة دولة الإمارات في جميع الموضوعات المطروحة على أعمال الدورة الحادية والأربعين لاجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة «الإيكاو» أتت تأكيداً لدور الدولة في تعزيز مستقبل قطاع الطيران العالمي ودعم المنظمة في تطبيق أهدافها الاستراتيجية. وقال معاليه «شكل فوز الدولة تأكيداً لاستمرارية العمل الجاد والمؤثر في القرارات المستقبلية لنكون حاضرين في المشهد الاقتصادي للقطاع والذي له تأثير مباشر على العالم والدولة، ويتوقع أن يواصل نموه خلال السنوات المقبلة مع التطورات المتسارعة التي تشهدها مطارات الدولة وناقلاتها الوطنية، كما تسهم هذه العضوية في الحفاظ على مصالح دولة الإمارات في القطاع ودعم نموه». 

السويدي: دور إماراتي مؤثر
قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «إن هذا النجاح جاء ثمرة لجهود الدولة المستمرة على مدى السنوات الماضية في دعم استراتيجية منظمة الطيران المدني الدولي والدول الأعضاء فيها في مختلف المجالات، ولعب دور مؤثر في قرارات واستراتيجيات المنظمة ورسم مستقبل القطاع من خلال إكمال مسيرة العمل في مختلف الفرق والمجالات بالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين والدول الأعضاء في المنظمة».

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