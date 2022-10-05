سيف الشرقي يكرم أفضل الرؤساء التنفيذيين بجائزة طريق الحرير الجديد

كرم الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة أفضل الرؤساء التنفيذيين في مجال تجارة الطاقة ومصافي النفط والموانئ والتخزين بجائزة طريق الحرير الجديد.

وشملت قائمة المكرمين بالجائزة التي ينظمها ميناء الفجيرة وشركة أرامكو للتجارة، خالد سالمين، الرئيس التنفيذي للتكرير والتصنيع والتسويق في مجموعة أدنوك عن فئة التجارة والدكتور محمد يوسف القحطاني، نائب الرئيس الأول لقسم للتكرير والتصنيع والتسويق في مجموعة أرامكو السعودية عن فئة التكرير.

حضر حفل التكريم محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد والكابتن موسى مراد مدير ميناء الفجيرة والكابتن سالم الأفخم مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز» وعدد من المديرين التنفيذيين والعاملين في قطاع الطاقة.