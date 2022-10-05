الخميس 6 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

سيف الشرقي يكرم أفضل الرؤساء التنفيذيين بجائزة طريق الحرير الجديد

سيف الشرقي خلال التكريم
5 أكتوبر 2022 21:00

كرم الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة أفضل الرؤساء التنفيذيين في مجال تجارة الطاقة ومصافي النفط والموانئ والتخزين بجائزة طريق الحرير الجديد.
وشملت قائمة المكرمين بالجائزة التي ينظمها ميناء الفجيرة وشركة أرامكو للتجارة، خالد سالمين، الرئيس التنفيذي للتكرير والتصنيع والتسويق في مجموعة أدنوك عن فئة التجارة والدكتور محمد يوسف القحطاني، نائب الرئيس الأول لقسم للتكرير والتصنيع والتسويق في مجموعة أرامكو السعودية عن فئة التكرير.
حضر حفل التكريم محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد والكابتن موسى مراد مدير ميناء الفجيرة والكابتن سالم الأفخم مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز» وعدد من المديرين التنفيذيين والعاملين في قطاع الطاقة.

أخبار ذات صلة
قريباً.. «تَسلُّم الأدوية من السيارة»
حاكم الفجيرة يؤكد أهمية مواجهة التحديات العالمية في قطاع الطاقة
المصدر: وام
أدنوك
الفجيرة
آخر الأخبار
ارتفاع حصيلة الهجوم على حضانة للأطفال بتايلاند
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة الهجوم على حضانة للأطفال بتايلاند
اليوم 15:53
فيرستابن يبحث عن النهاية المثالية
الرياضي
فيرستابن يبحث عن النهاية المثالية
اليوم 15:45
الفرنسية آني إرنو تفوز بجائزة نوبل للأدب لعام 2022
دنيا
الفرنسية آني إرنو تفوز بجائزة نوبل للأدب لعام 2022
اليوم 15:33
تشيلسي يجهز «الأسطورة» الجديد
الرياضي
تشيلسي يجهز «الأسطورة» الجديد
اليوم 15:30
65 فيلماً تُعرض للمرة الأولى في «السينمائي الدولي للأطفال والشباب»
دنيا
65 فيلماً تُعرض للمرة الأولى في «السينمائي الدولي للأطفال والشباب»
اليوم 15:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©