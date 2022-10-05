«طيران الإمارات» تُعين 11 إماراتياً ضمن فريق عملياتها التجارية

دبي (الاتحاد) أعلنت طيران الإمارات عن تنقلات جديدة في فريقها التجاري في مناطق الشرق الأوسط والشرق الأقصى وغرب آسيا وأفريقيا، لتعزيز جهودها في إعادة بناء شبكتها العالمية مع ارتفاع الطلب وتخفيف القيود على السفر.

وبموجب هذه التنقلات، سيوظف 11 مواطناً إماراتياً خبراتهم ومهاراتهم لقيادة العمليات التجارية في أسواق مهمة لطيران الإمارات، ما يساهم في دفع عجلة النمو وتطوير استراتيجيات جديدة.

وقال عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية: «تتطلب جهودنا لتسريع استعادة عملياتنا وتوجيه طاقاتنا الجماعية نحو إعادة بناء شبكة خطوطنا العالمية توفير فرص أمام مديرينا الموهوبين للاستفادة من قدراتهم وخبراتهم ومهاراتهم القيادية على أكمل وجه. ويتماشى برنامجنا لإدارة المحطات الخارجية مع الاستراتيجية التي يعتمدها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والتي تؤكد التزامنا برعاية مواطنينا من خلال توفير الفرص لهم للتقدم في حياتهم المهنية وأن يصبحوا في نهاية المطاف قادة المستقبل. نحن فخورون بمواطنينا الإماراتيين الذين يدعمون أعمالنا ويمثلون طيران الإمارات في بعض من أهم أسواقها، ونتطلع إلى رؤية إنجازاتهم في أدوارهم الجديدة».

واعتباراً من تاريخ الأول من نوفمبر المُقبل، ستشمل التغييرات في فريق طيران الإمارات التجاري كلاً من:

ثاني الأنصاري: مدير طيران الإمارات في الكويت والعراق حالياً، سيصبح مديراً في إيرلندا.

خالد الزرعوني: مدير طيران الإمارات في اليونان وألبانيا حالياً، سيصبح مديراً في الكويت والعراق.

إبراهيم غانم: مدير طيران الإمارات في مصر وليبيا حالياً، سيصبح مديراً في اليونان وألبانيا.

عبد الله الزماني: مدير طيران الإمارات في إندونيسيا حالياً، سيصبح مديراً في مصر وليبيا.

محمد العطار: مدير طيران الإمارات في ماليزيا حالياً، سيصبح مديراً في إندونيسيا.

سعيد مبارك: مدير طيران الإمارات في تونس حالياً، سيصبح مديراً في ماليزيا.

المر المري: مدير الدعم التجاري في الهند حالياً، سيصبح مديراً لطيران الإمارات في تونس.

محمد الوحيدي: مدير طيران الإمارات في فيتنام حالياً، سيصبح مديراً في تايلاند.

مروان المري: مدير طيران الإمارات لمنطقة الرياض حالياً، سيصبح مديراً في فيتنام.

وحيد البلوشي: مدير طيران الإمارات الإقليمي في باكستان حالياً، سيصبح مدير منطقة الرياض.

سالم المانع: مدير الدعم التجاري في إندونيسيا حالياً، سيصبح مدير طيران الإمارات الإقليمي في باكستان.

وتتضمن التنقلات أيضاً عودة فيكرام أرورا إلى المقر الرئيس بدبي مديراً لتحليل الأعمال التجارية، وهو يتولى حالياً إدارة عمليات طيران الإمارات في أفغانستان.

ويوفر برنامج طيران الإمارات لإدارة العمليات التجارية في المحطات الخارجية، لمواطني دولة الإمارات اكتساب مزيد من الخبرات والمهارات وبناء شبكات التواصل. ويهيئ البرنامج الإماراتيين ليصبحوا قادة المستقبل، حيث يتعزز بتناوب وتبادل الأدوار، ما يوفر لهم فرصاً لصقل مهاراتهم وأداء أدوار حيوية متعددة في العمليات التجارية.