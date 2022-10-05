«الاتحاد للطيران» تسير رحلات إلى 71 وجهة

تسير الاتحاد للطيران رحلات إلى 71 وجهة حول العالم من ضمنها وجهات الشحن، فيما يبلغ أسطولها 71 طائرة بعمر وسطي يصل إلى 5.8 سنوات. وتمكنت الناقلة منذ انطلاقها عام 2003، من ربط أبوظبي بـ 45 دولة، واجتذبت 1500 مواطن ومواطنة. وبمناسبة يوم الإمارات للطيران المدني، قال محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والتجارية في مجموعة الاتحاد للطيران: «تفخر الاتحاد للطيران بدورها الكبير والمساهم في دعم وتطور مسيرة القطاع في الدولة وتتقدّم بخالص التهاني وأحر التمنيات بيوم الطيران المدني والذكرى الخمسين لانضمام الإمارات العربية المتحدة لمنظمة الطيران المدني الدولي، وبفوزها بمقعد في مجلس المنظمة للمرة السادسة على التوالي». وأضاف البلوكي: «منذ انطلاقتها بموجب مرسوم أميري عام 2003، استطاعت الاتحاد للطيران ترسيخ مكانتها على الساحة العالمية بصفتها الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وربط العالم بأبوظبي، ومع استعادة القطاع لعافيته بلغ عدد الوجهات التي تسيّر إليها الاتحاد وجهاتها أكثر من 70 وجهة حول العالم في 45 دولة، عدا عن مساهمتها في الناتج المحلي الإماراتي». وقال البلوكي: «تمكّنت الاتحاد من استقطاب المهارات والكوادر الوطنية الطموحة إلى قطاع الطيران، وأثمرت عن وصول تلك الكفاءات الوطنية إلى مختلف المناصب على امتداد أقسامها حيث تضم حاليا أكثر من 1500 مواطن ومواطنة، ومنها كانت انطلاقة عائشة المنصوري، ابنة الإمارات وأول كابتن طيار إماراتية». وأضاف: «ولا يخفى على أحد الدور الرائد للاتحاد في مجال الاستدامة وفوزها بجائزة»شركة الطيران الصديقة للبيئة لعام 2022«.ويبلغ عدد الموظفين في الشركة 8 آلاف موظف وموظفة، ينتمون إلى 127 جنسية. وفي عام 2022 أصبحت عائشة المنصوري أول كابتن طيار إماراتية، في إطار برنامج توطين يهدف لتدريب المواطنين الإماراتيين ليصبحوا قادة طائرات. وبصفتها عضو في ائتلاف الأمل أبوظبي، تقوم الناقلة بدورها من خلال توفير حلول سلسلة توريد متكاملة لنقل المواد الطبية الحساسة حول العالم. وفيما يتعلق بالاستدامة، مهّدت الاتحاد الطريق أمام استدامة القطاع فقامت بتسيير 40 رحلة صديقة للبيئة عام 2022 وأطلقت برنامج استدامة 50 عبر طائرة إيرباص A350، وحصلت على جائزة»شركة الطيران الصديقة للبيئة لعام 2022. كما حصلت الاتحاد للطيران هذا العام على جوائز عديدة من بينها أفضل طاقم ضيافة لشركة طيران وأفضل درجة أولى لشركة طيران، إضافة إلى أفضل برنامج ترفيهي لشركة طيران في منطقة الشرق الأوسط وأفضل خدمة موظفين لشركة طيران في الشرق الأوسط، فضلاً عن علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين.