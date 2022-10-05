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الاقتصادي

النفط يتراجع قبيل محادثات أوبك

تراجع أسعار النفط وسط تعاملات متقلبة
5 أكتوبر 2022 10:37

 تراجعت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً للغاية اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها بأكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، وذلك قبيل اجتماع منتجي أوبك+ لمناقشة خفض كبير في إنتاج الخام.

وقال متعاملون إن ارتفاع الدولار كان السبب الرئيسي في انخفاض الأسعار على نحو طفيف، إذ خفض الطلب من المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 22 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 91.58 دولار للبرميل في الساعة 0427 بتوقيت جرينتش بعد صعوده 2.94 دولار في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتا، أو 0.3 في المئة، إلى 86.23 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 2.89 دولار في الجلسة السابقة.

وقال مصدر في أوبك لرويترز إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يُطلق عليه تجمع أوبك+، سيجتمعون في فيينا في وقت لاحق اليوم الأربعاء لمناقشة تخفيضات إنتاج تصل إلى مليوني برميل يوميا.

 

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المصدر: رويترز
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