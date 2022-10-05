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معلومات عن هاتف جلاكسي المنتظر من سامسونج

معلومات عن هاتف جلاكسي المنتظر من سامسونج
5 أكتوبر 2022 08:37

سرّبت بعض مواقع الإنترنت صوراً ومعلومات تتعلق بـ Galaxy S23 Ultra الذي ستطرحه سامسونغ ليكون أقوى هواتفها الذكية.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد سيشبه من حيث التصميم هاتف Galaxy S22 ، لكن حواف هيكله ستكون أكثر انحناء، وسيحصل على شاشة أعلى دقة، أما أبعاد هيكله فستكون (163.4/78.1/8.8) ملم.

وسيحصل هيكل الهاتف على مقاومة ممتازة للماء والغبار، وستتم حمايته بزجاج متين مقاوم للصدمات والخدوش، كما سيجهز بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالكاميرات وبعض التطبيقات عن بعد كما في هواتف Galaxy S22.وفق موقع RT

أما الكاميرا الأساسية له فستحصل على 4 عدسات، إحداها بدقة 200 ميغابيكسل، وفيها عدسة مخصصة للتصوير العريض، وعدسة لتصوير الماكرو، ومجهزة بمستشعر ليزري لقياس المسافات وتحديد عمق الصورة.

وسيجهّز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع مدمج تحت الشاشة، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة.

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المصدر: وكالات
هاتف ذكي
سامسونج
جلاكسي
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