ماسك ينشئ تطبيق "إكس" ويمضي قدماً في شراء "تويتر"

كتب الملياردير إيلون ماسك على تويتر في وقت متأخر من أمس الثلاثاء يقول إن شراء عملاق التواصل الاجتماعي سيسرع من طموحه لإنشاء "تطبيق كل شيء" يسمى (إكس).
وأظهرت وثائق أن ماسك يقترح المضي قدما في مسعاه الأصلي للاستحواذ على شركة تويتر بمبلغ 44 مليار دولار، داعيا إلى إنهاء دعوى قضائية رفعتها شركة التواصل الاجتماعي والتي من الممكن أن تجبره على الدفع سواء أراد أم لا.
ومن شأن الاتفاق أن يضع أغنى شخص في العالم على دفة قيادة واحدة من أكثر المنصات الإعلامية نفوذا وينهي تقاضيا مستمرا منذ أشهر أضر بعلامة تويتر التجارية .
وسيتولى ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية، زمام الشركة التي التزم بشرائها في الأصل في أبريل، لكنه سرعان ما عدل عن قراره.
يأتي العرض الجديد قبل مواجهة مرتقبة للغاية بين ماسك وتويتر في محكمة بولاية ديلاوير في 17 أكتوبر، حيث تسعى شركة التواصل الاجتماعي للحصول على إصدار أمر لماسك بإتمام الصفقة مقابل 44 مليار دولار.
وبعث ماسك رسالة على تويتر يوم الإثنين قال فيها إنه ينوي المضي قدما في الصفقة وفق الشروط الأصلية إذا أوقف قاضي ولاية ديلاوير الإجراءات.
وقال مصدر مطلع على فريق تويتر لرويترز إنه في جلسة بالمحكمة صباح الثلاثاء، طلب القاضي تقديم تقرير من الجانبين في المساء.
ولم يتضح بعد سبب اختيار ماسك للتخلي عن معركته.
وقال متحدث باسم تويتر لرويترز إن الشركة تلقت رسالة ماسك وإنه يعتزم إتمام الصفقة بالسعر الأصلي. ولم تذكر تويتر ما إذا كانت ستقبل عرض ماسك.
وكان ماسك، وهو أحد أبرز مستخدمي تويتر، قال في يوليو إنه يمكنه الانسحاب من الصفقة دون التعرض لعقوبة لأن عدد الحسابات الزائفة أعلى بكثير من تقدير تويتر بأنها أقل من خمسة في المئة من المستخدمين. ويمكن أن يؤدي استخدام هذا النوع من الحسابات إلى المبالغة في تقدير عدد الأشخاص الموجودين في الخدمة، وهو أمر مهم لمعدلات الإعلان والقيمة الإجمالية للخدمة.
وقال فريق تويتر القانوني في 27 سبتمبر إن متخصصين استعان بهم ماسك قدروا عدد الحسابات الزائفة على المنصة بما بين 5.3 و 11 بالمئة.
وقال برادلي ويلسون، محامي تويتر، للمحكمة: "لم يؤيد أي من هذه التحليلات حتى الآن.. ما قاله السيد ماسك لتويتر وأخبر به العالم".
وانبرى ماسك إلى تويتر ليل الثلاثاء ليعلن أن الشركة "ربما تسرع في (إنشاء تطبيق) إكس بواقع ثلاث إلى خمس سنوات".
وكان قد اقترح على موظفي تويتر في يونيو حزيران إنشاء "تطبيق فائق" أو سوق لتطبيقات وميزات مختلفة مثل (وي شات)، التي تحظى بشعبية في الصين. وقال ماسك أيضا إنه يريد إنشاء ميزة تحويل الأموال.
كانت بلومبرج أول من تحدث عن استعداد ماسك لدفع السعر الأصلي. وقال ماسك أيضا إن عرضه متوقف على وقف الإجراءات القانونية.
وستسمح التسوية بالسعر الأصلي لماسك بتمويل الصفقة دون أي تعقيدات. باع ماسك بالفعل ما قيمته 15.4 مليار دولار من أسهم تسلا منذ موافقته على شراء تويتر.
ونظرا لأن تويتر قد تلقت بالفعل دعم المساهمين لبيعها إلى ماسك، فقد تُبرم الصفقة سريعا في الأسابيع المقبلة إذا استقر الجانبان على الشروط الأصلية.