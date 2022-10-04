34 مليار درهم حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات

دبي (الاتحاد)

يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات إلى 33.76 مليار درهم (9.2 مليار دولار) بحلول عام 2026 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.6% خلال الفترة (2022 - 2026)، حسب تقرير لغرفة تجارة دبي. وتوقع أن تصل حصة مبيعات التجزئة للتجارة الإلكترونية في الدولة إلى 12.6% من إجمالي مبيعات تجارة التجزئة بحلول عام 2026، ارتفاعاً من 8.7% التي سجلت في عام 2021، مما يشير إلى وجود فرص واعدة للنمو في سوق التجارة الإلكترونية، وتسارع تبني مفهوم التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات. وكشف التقرير، المبني على بيانات من «يورومونيتر»، أن المبيعات الإجمالية للسلع عبر التجارة الإلكترونية في الإمارات سجلت نمواً لافتاً في عام 2021، حيث بلغت قيمتها 4.8 مليار دولار مقارنةً بـ 2.6 مليار دولار في عام 2019.

ويُعد البيع بالتجزئة عبر «الإنترنت» باستخدام الهاتف المتحرك من الفئات الرئيسية للتجارة الإلكترونية في الإمارات، حيث يقيس نسبة مبيعات التجزئة عبر «الإنترنت» على الهاتف المتحرك، مثل الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، وبلغ حجم سوق التجزئة عبر الهاتف المتحرك في عام 2021، حوالي 2.6 مليار دولار، وهو ما يمثل 44% من إجمالي حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات.

ومن المتوقع أن تصل مبيعات التجزئة للهواتف المحمولة إلى 4.6 مليار دولار بحلول عام 2026 مع زيادة متوقعة في حصتها السوقية إلى 50% (معدل نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 15.6% خلال الفترة 2022 - 2026).

ومن بين الاتجاهات العديدة التي دعمت النمو المتسارع في التجارة الإلكترونية عبر الهاتف المتحرك في الإمارات، توافر التطبيقات التي زادت من شفافية التسعير من خلال تقديم مقارنة لأسعار المنتجات التي تباع عبر منصات «الإنترنت»، كما أن العدد المتزايد من برامج مكافآت الولاء التي تقدمها منصات التجارة الإلكترونية للبيع بالتجزئة قد دعمت الطلب المتزايد على التسوق عبر «الإنترنت» في الإمارات.

وبيّن التحليل أن عملاء التجارة الإلكترونية بالتجزئة المقيمين في الإمارات اشتروا من خلال المواقع الإلكترونية المحلية أكثر من المواقع خارج الدولة، وشكلت مواقع التجارة الإلكترونية المحلية في عام 2021 في المتوسط 73% من إجمالي مبيعات التجزئة للتجارة الإلكترونية في الإمارات مقابل 27% من المواقع الخارجية، ومع ذلك، من المتوقع أن تواجه القنوات المحلية للتجارة الإلكترونية المزيد من المنافسة من القنوات الخارجية التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 19.2% خلال الفترة من 2022 إلى 2026، وأن تستحوذ على حصة 34% من إجمالي التسوق عبر «الإنترنت» في الإمارات.

وشكلت الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات المنتجات الأكثر مبيعاً عبر «الإنترنت» في عام 2021، وذلك بحصة قدرها 34%، وتتكون بشكل رئيسي من الهواتف الذكية وملحقات الهواتف وملحقات الكمبيوتر والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون. واستحوذت الملابس والأحذية على حصة بلغت 31%، والأغذية والمشروبات 12%، والمنتجات الإعلامية 8%، والإكسسوارات الشخصية 5.8%، والأجهزة الاستهلاكية 3.3 %.