54 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات، أمس، وربح رأسمالها السوقي نحو 54 مليار درهم، مع صعود سوق أبوظبي بأكبر وتيرة يومية في أكثر من أسبوعين، فيما ارتفع سوق دبي بأكبر وتيرة منذ منتصف مايو الماضي. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.774 درهم في نهاية جلسة أمس الأول إلى 2.828 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.248 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و579.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.73 مليار درهم موزعة بواقع 1.34 مليار درهم في سوق أبوظبي و386.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 501.3 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 21.2 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 1.53% ليغلق عند 9878.34 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنحو 1.48% ليقفل عند 9909.08 نقطة، وهي أكبر وتيرة صعود للمؤشرين منذ جلسة 16 سبتمبر الماضي، وذلك مع ارتفاع مؤشر قطاع المالية 0.95% والعقار 4.06% والاتصالات 3.08% والمواد الأساسية 0.76% والطاقة 1.53% والصناعة 1.72%. وتعزز أداء سوق أبوظبي مع ارتفاع أسهم «طاقة» بنسبة 7.92% و«موانئ أبوظبي» 5.2% و«الدار العقارية» 4.5% و«إي آند» 3.15% و«أدنوك للتوزيع» 2.04% و«دانة غاز» 1.95% و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 1.77% و«ألفا ظبي» 1.67%. كما صعدت أسهم «بروج» 1.42% و«الياه سات» 1.14% و«أبوظبي الأول» 1.12% و«أغذية» 1.05%، وتصدر «العالمية القابضة» النشاط، مستقطباً سيولة بنحو 296.3 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.42% عند 360 درهماً، تلاه «ملتيبلاي» جاذباً 149.8 مليون درهم وارتفع بنسبة 4.05%.

سوق دبي

صعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 1.8% تعادل 59.69 نقطة، محققاً أكبر مكاسب في يوم واحد منذ 13 مايو الماضي، ليغلق عند 3379.42 نقطة مع ارتفاع مؤشر قطاع البنوك 2.13% والاستثمار 1.88% والعقار 2.91% والنقل 0.13%. ودعم صعود سوق دبي ارتفاع أسهم العقار بقيادة «إعمار العقارية» بعد ارتفاع بنسبة 2.94% و«إعمار للتطوير» 3.27% و«تيكوم» 1.33%، كما صعدت أسهم البنوك مع نمو «دبي الإسلامي» بنسبة 1.69% و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 3.5%. وزادت أسهم الاستثمار بقيادة «سوق دبي المالي» بعد نموه بنحو 3.5%، فيما زاد «دبي للاستثمار» 1.3% و«شعاع كابيتال» 1.26%، وفي قطاع النقل ارتفع «سالك» 3.63% و«أرامكس» 0.26%. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 116.15 مليون درهم، تلاه «سالك» بنحو 69.5 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 68.6 مليون درهم.