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الاقتصادي

%8.4 نمو قطاع الخدمات اللوجستية في الإمارات

%8.4 نمو قطاع الخدمات اللوجستية في الإمارات
5 أكتوبر 2022 01:06

أبوظبي (الاتحاد) 

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توقع تقرير منصة «القابضة» (ADQ) فورورد التابعة لـ«القابضة» (ADQ)، أن يشهد قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 8.4% وبحجم أعمال يصل إلى نحو 115.6 مليار درهم (31.4 مليار دولار) بحلول عام 2026.
وعرضت الشركة في تقريرها الصادر عن منصة «القابضة» (ADQ) فورورد التابعة لها بعنوان «الوجهات الرقمية: مستقبل الخدمات اللوجستية» فرص ومجالات الاستثمار التي من شأنها تسريع القدرات الرقمية في قطاع الخدمات اللوجستية وتعزيز المزايا التنافسية والنموّ المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة عموماً.
وسلط التقرير الضوء على سبل الاستفادة من هذا النموّ المتوقع في تعزيز مرونة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، بالاعتماد على تحليلات البيانات والأتمتة وحلول المنصّات الرقمية التي من شأنها زيادة الإنتاجية في سلاسل التوريد، وتقليل التكاليف وتعزيز الشفافية.
وأشار التقرير إلى أن تسارع وتيرة التجارة الإلكترونية خلال العامين الماضيين أدى إلى إحداث تحوّل نحو الرقمنة في هذا القطاع، مما شجّع شركات الخدمات اللوجستية على إعطاء الأولوية للتوزيع الأمثل، باعتماد الأتمتة و«إنترنت الأشياء» وتقنية «البلوك تشين» وتحسين إجراءات إدارة المستودعات الجديدة.
وحدد التقرير خمسة محفّزات رئيسية تدعم بناء شبكة لوجستية عالمية مترابطة وقائمة على البيانات؛ بهدف الوصول إلى سلسلة توريد أكثر أماناً ومواكبة للمستقبل.

الإمارات
الخدمات اللوجستية
قطاع الخدمات اللوجستية
الشركة القابضة ADQ
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