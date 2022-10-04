«تنظيم الاتصالات» تستكمل استعداداتها للمنصة الموحدة

أبوظبي (الاتحاد)

استكملت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية استعداداتها للمشاركة في جيتكس جلوبال 2022، من خلال المنصة المشتركة للحكومة الرقمية الاتحادية التي تضم 33 جهة حكومية اتحادية. وتتضمن مشاركة الهيئة لهذا العام استعراض عدد من المشاريع والتطورات التي تجسد دور قطاع الاتصالات في تحقيق التحول الرقمي وتعزيز أسلوب الحياة الذكي في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تعرض الهيئة مجموعة من التقنيات التي تعكس رؤيتها المستقبلية للسنوات المقبلة.

ودعت الهيئة زوارها والمهتمين بمسيرة الحكومة الرقمية وتقنياتها المستقبلية إلى زيارتها على منصة الحكومة الرقمية قاعة الشيخ سعيد 1 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يقام جيتكس جلوبال 2022 في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري.

وقال محمد بن مرخان الكتبي نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع الخدمات المساندة: «يعود جيتكس جلوبال هذا العام محمّلاً بالكثير من التوقعات حيال ملامح المستقبل الذي ستكون التقنيات الرقمية جزءاً أصيلاً في إقامته. لذا، فإننا وشركاءنا الحكوميين على منصة الحكومة الرقمية سوف نعرض لزوارنا طيفاً واسعاً من الخدمات والخطط والمشاريع والحلول التي تنهل من عصر الثورة الصناعية الرابعة لخدمة الإنسان ولتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي».

وأضاف: «تشهد منصة الحكومة الرقمية لهذا العام مشاركة قياسية وذلك بمشاركة 33 جهة حكومية اتحادية، وتعكس هذه المشاركة النهج الذي تلتزم به مؤسسات الدولة، والقائم على العمل كفريق واحد متكامل، بهدف تطوير الخدمات وتحسين الأداء بما يوفر بيئة نموذجية للعيش وممارسة النشاط الاقتصادي، فضلاً عن ترسيخ ريادة دولة الإمارات في المؤشرات العالمية ذات الصلة بالتحول الرقمي».