%7.5 نمواً سنوياً لأرباح قطاع التأمين في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

يحقق قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة معدل نمو سنوي مركب في الأرباح يبلغ 7.5% لتصل إلى 40.7 مليار درهم (11.1 مليار دولار) بحلول عام 2027، وفق تقديرات شركة زيوريخ العالمية للتأمين، التي أشارت إلى أن السوق المحلية تشهد إقبالاً واسعاً على تأمينات الحياة.

وأكدت الشركة العالمية لـ«الاتحاد» أن الإمارات تعد بيئة خصبة بالنسبة لقطاع التأمين نتيجة لمكانتها كمركز اقتصادي رائد في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنها منطقة جذب مهمة للشركات والمواهب.

وأكدت أن النمو المرتقب في الأرباح يأتي مدفوعاً بتنويع المنتجات وزيادة الرغبة في السياسات المخصصة المتوافقة مع احتياجات المستهلك الناشئة وتفضيلاته.

وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن أرباح قطاع التأمين في الإمارات بلغت 26 مليار درهم «7.1 مليار دولار» في عام 2021.

إقبال واسع

وقال رينر بريتو مدير المبيعات والتوزيع في زيوريخ العالمية لـ«الاتحاد»: إن تأمينات الحياة تلقى إقبالاً واسعاً في السوق المحلية.

وأضاف: على مدى العامين الماضيين، شهدنا طلباً متزايداً على التأمين على الحياة، حيث كان لجائحة كوفيد أثر كبير في زيادة الوعي بالمخاطر الصحية المحتملة وأهمية الحماية المالية.

ويُظهر التقرير الذي أصدرته الشركة مؤخراً عن دفع مستحقات العملاء، أن انتشار فيروس كورونا كان ثاني أعلى سبب لمطالبات التأمين على الحياة

وأوضح أن الجائحة كانت السبب الرئيس الذي دفع إلى الإقبال الشديد على امتلاك بوليصة تأمين على الحياة.

زيادة الوعي

وأشار إلى أن نتائج المسح الذي أجرته «YouGov» بخصوص الأمراض الحرجة، كشف ارتفاع مستوى الوعي لدى المستخدمين خلال السنوات الأخيرة مع إدراك الحاجة إلى التأمين على الحياة والمنتجات المختلفة المتاحة.

وأضاف أن معظم العائلات لديهم أطفال بعمر المدرسة، ويسعون للحصول على راحة البال والاطمئنان بأن رسوم التعليم العالي لأطفالهم يتم الاعتناء بها جيداً، وكان لخطط الادخار وسياسات التأمين على الحياة دور فعال في مساعدة العديد من الآباء على الحصول على تعليم عال جيد لأطفالهم وتوفير الأمان المالي وراحة البال لهم.

منتجات مهمة

وقال بريتو، إنه غالباً ما كان ينظر إلى التأمين على الحياة على أنه مهمة مكلفة، إلا أن الموضوع مختلف تماماً، حيث تأتي خطط التأمين في فئات مختلفة مع مرونة مصممة لتناسب احتياجاتك وأسلوب حياة كل شخص.

وأضاف أن الشركة رصدت أن خطط التأمين على الحياة والادخار أصبحت أكثر شعبية بين سكان دول مجلس التعاون الخليجي خاصة بعد الجائحة، حيث تشهد هذه الأسواق زيادة في الطلب نظراً لمحاولة المزيد من الناس التخطيط لما هو غير متوقع.

وكشفت إحدى النتائج الرئيسية من استطلاع أجرته الشركة أن 72% من الآباء على دراية بهذه الخطط وأن 38% منهم يستثمرون حالياً و35% يعتزمون البدء في الاستثمار قريباً وهذا دليل مهم على أنه يمكنك البدء في أي وقت.

حماية مالية

وأكد بريتو أن واحدة من مزايا الانخراط في خطط التأمين على الحياة، هي أنها لن تضطر العائلات إلى القلق بشأن نفقات المعيشة في حال حصول أي مكروه لمعيلهم.

وأضاف أنه في حين أن التأمين على الحياة لا يمكن أن يزيل الضغط العاطفي لفقدان أحد أفراد الأسرة، إلا أنه يزيل جزءاً من الضغوط المالية.

وأوضح أنه من خلال خطة الادخار، سيتم أيضاً الاعتناء بتعليم الأطفال وفي حالة وجود مرض خطير، ستكون تغطية التأمين على الحياة مفيدة أيضاً، وذلك اعتماداً على هيكل البوليصة الخاص، حيث يمكنك اختيار الوصول إلى أفضل رعاية طبية متاحة.

ونوه بأنه مع اكتمال بوليصة التأمين على الحياة الخاصة بك، يمكن أن تكمل مدخرات التقاعد، سيكون حامل الوثيقة أكثر قدرة على تلبية معظم احتياجات وأهداف التقاعد، مثل شراء منزل.