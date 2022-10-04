«أبوظبي العالمي» يفرض غرامة مالية على «إيليا» وبابار عباس

أعلنت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، إتمام الإجراءات المتخذة ضد شركة إيليا للاستثمارات المحدودة وبابار عباس، المالك الوحيد للشركة والمدير السابق لها. وقالت السلطة في بيان: «تبين أن بابار عباس قد شارك في مخالفتين، تضمنتا أنشطة احتيال تجارية والمخالفة لقواعد تنظيم عمل الشركات لعام 2020، وكذلك إرسال بيان مالي مضلل إلى سلطة التسجيل. وبناء عليه، فرضت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي غرامة مالية قدرها 100 ألف دولار على السيد بابار عباس لأنشطته الاحتيالية وغرامة مالية أخرى قدرها 25 ألف دولار لإرساله بياناً مالياً مضللاً». كما، اتخذت سلطة التسجل قراراً بحرمان السيد بابار عباس من تولي أي مناصب قيادية لأي شركة مسجلة في سوق أبوظبي العالمي لمدة 15 عاماً وهي أقصى مدة مسموح بها. وقد كشفت الإجراءات التي اتخذتها سلطة التسجيل ضد بابار عباس، أنه قد استخدم شركة إيليا كوسيلة لممارسة أنشطة تجارية احتيالية مما أدى إلى خسائر كبيرة لعملاء الشركة. حيث طالب وحصل على مبالغ مالية من ضحاياه على شكل «ودائع» طلبتها شركة «إيليا» بزعم إجراء صفقات تمويلية. وقد أخفقت شركة «إيليا» في توفير التمويل الذي وعدت به، بينما أساء السيد بابار عباس استخدام معظم «الودائع». وكانت شركة «إيليا» حصلت على ترخيص محدود من سوق أبوظبي العالمي يتيح لها حصراً ممارسة أنشطة «شركة ذات الأغراض الخاصة»، وقد انتهت صلاحية هذا الترخيص. كما تبين أن الشركة قد تجاوزت نطاق ترخيصها مخالفةً قواعد تنظيم الرخص التجارية لعام 2015 في حالتين، ما عرضها لغرامة الحد الأقصى والبالغة 30 ألف دولار.