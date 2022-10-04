«أرادَ» ترسي عقدين بقيمة 454 مليون درهم

الشارقة (الاتحاد) أرست شركة أرادَ عقدين رئيسيين جديدين بقيمة 454 مليون درهم لبناء تسعة مجمّعات سكنية فاخرة في مجتمع الجادة المتكامل، والذي يمتد على مساحة 24 مليون قدم مربعة في منطقة مويلح بقلب الشارقة الجديد. وتضم المجمّعات الجديدة في مجملها 740 وحدة سكنية وتشمل مباني «سُكون» الخمسة، ومبنيين سكنيين بجوار متحف الجادة، ومباني «ذا غيت»، وذلك في مناطق مختلفة من مخطط الجادة الرئيسي، حيث يجري بناء قرابة 7 آلاف وحدة حالياً. وتمت ترسية عقدٍ بقيمة 377 مليون درهم لتشييد مباني سُكون الخمسة والمبنيين المجاورين لمتحف الجادة على شركة ايرولينك لمقاولات البناء ذ.م.م.، وهي شركة مقاولات مقرّها دبي. وتبدأ الأعمال فوراً في أبنية سُكون، والتي تضم 482 وحدة سكنية، والأبنية المقابلة للمتحف، والتي سيتم إطلاقها للبيع لاحقاً وتضم بدورها 138 وحدة سكنية، ومن المخطط أن تنتهي جميع الأعمال الإنشائية في غضون 20 شهراً. وتقع جميع هذه المباني في نسيج دستركت، الحي الثقافي الجديد بالجادة. كما حصلت شركة ايرولينك لمقاولات البناء ذ.م.م. كذلك على عقدٍ بقيمة 77 مليون درهم لتشييد مجمّعات ذا غيت، والتي تضم مبنيين سكنيين على مدخل الجادة. وستتم المباشرة فوراً بالأعمال الإنشائية للوحدات السكنية البالغ عددها 120 وحدة في المبنيين ويتوقع الانتهاء منها خلال 16 شهراً.