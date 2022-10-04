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الاقتصادي

«ملتيبلاي» تستحوذ على 80% من «انترناشونال انيرجي القابضة»

ملتيبلاي
4 أكتوبر 2022 16:40

 استحوذت مجموعة «ملتيبلاي» على حصة 80% في شركة «انترناشونال انيرجي القابضة». وكانت «انترناشونال انيرجي القابضة» استحوذت مؤخراً على حصة 50% في «كاليون إنرجي» التركية، الرائدة في سوق الطاقة النظيفة والمتجددة بتركيا. وتهدف مجموعة «ملتيبلاي» من خلال هذه الخطوة مواصلة توسيع استثماراتها تحت مظلة «انترناشونال انيرجي القابضة» في قطاع خدمات المرافق والطاقة على الصعيد العالمي. وتشمل أصول «كاليون إنرجي» مشروع محطة الطاقة الكهروضوئية بسعة مركبة تبلغ 1347.734 ميجاواط/ 1000 ميجاواط كهربائية في منطقة كارابينار في قونية. وعند اكتمال المشروع في عام 2023، سيلبي وحده احتياجات الطاقة الكهربائية السنوية لما يقرب من مليوني شخص. كما تمتلك الشركة مشروعاً لتوليد الطاقة بالرياح بقدرة 1 جيجاواط في أنقرة طورته YEKA، وكذلك مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاواط في Niğde، وآخر بقدرة 50 ميجاواط في غازي عنتاب، ومشاريع طاقة متجددة أخرى في مدن مختلفة من تركيا. وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة «ملتيبلاي»: «يعكس استثمارنا في 'انترناشونال انيرجي القابضة' استراتيجيتنا في تطوير أعمال المرافق، والتي ساهمت في أدائنا المالي من خلال توليد الدخل الثابت وسط الأوضاع الاقتصادية الحالية. ويتمتع هذا القطاع بإمكانات نمو قوية بفضل التوجهات العالمية الراهنة نحو الطاقة النظيفة والمتجددة. ويعكس ذلك التزامنا بدعم أجندة الطاقة المتجددة والنظيفة تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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