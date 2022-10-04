تيك توك: المنصات الرقمية تحدد وجهة المسافرين من الإمارات

أشارت إحصائيات شركة تيك توك إلى أن سكان الإمارات يبدأون في التفكير بعطلتهم والسفر قبل 10 أسابيع من رحلتهم، ويكون ذلك باستخدام مقاطع الفيديو والمنصات الرقمية التي تسهم بنسبة بنحو 50% في تحديد اختيارهم للوجهة.

وقالت جوان شهاب، رئيسة قسم الشراكات التجارية للخدمات المدارة، حلول الأعمال العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تيك توك لـ «الاتحاد»، إن هذا الجيل من المسافرين «المتواجدين دائماً في قلب السوق»، والذين يحلمون أو يفكرون عن أو يحجزون رحلاتهم على مدار العام، بات مولعاً بتجارب السفر الحقيقية والأصيلة، وهذا ما يجعلهم يحبّون اللجوء إلى مجتمعهم الرقمي للحصول على أفكار ملهمة يمكنهم الثقة بها لرحلتهم.

وأضافت: «المسافرون اليوم باتوا حريصين كلّ الحرص على مشاركة قصصهم المحمّسة وصورهم الحقيقية التي يلتقطونها خلال رحلاتهم لمشاركة تجاربهم على منصات الترفيه ويختتمون جولة من الإبداع تلهم هي الأخرى الكثير من الناس. وفي الواقع، وجدت دراسة أجرتها وكالة Amp أن 84% من جيل الألفية الجديدة و73% من غيرهم يُحتمَل اليوم وبشدة أن يخططوا لرحلة بناءً على صور أو مقاطع فيديو أو تحديثات للحالة على مواقع التواصل الاجتماعي نشرها آخرون من قلب إجازاتهم».

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الوسائط الحقيقية قد عزّزت الطلب على السفر وغيرت بشكل كبير كيفية تسويق الوجهات على مستوى العالم، مع استفادة مكاتب السياحة والسفر بشكل متزايد من الفرصة التي يوفّرها هذا النوع الجديد من المنصات الرقمية.

وأضافت شهاب أن السياحة والسفر تُعتبَر ركيزة أساسية لنشوء مجتمع واسع ومنفتح على امتداد العالم يضم أكثر من 1.8 مليار مستخدم من جميع الأسواق وينمو بمعدل مذهل.

وقالت شهاب: أظهر استطلاع أجرته تيك توك في السعودية أنّ 83% من السعوديّين ذهبوا بالفعل أو هم يخططون للذهاب في رحلة إلى خارج المملكة خلال الأشهر الستة المقبلة، وتتصدّر مصر والإمارات العربية المتحدة وتركيا الوجهات القريبة التي يزورها السعوديون، أما الوجهات الأبعد، فأهمها فرنسا وألمانيا، والأهم من ذلك هو أنّ 74% من المستخدمين يبحثون عن وجهات السفر الجديدة عبر تيك توك وقد اشترى 73% منهم تذاكرهم للرحلة باندفاع وفي مدّة زمنيّة قصيرة.

وكذلك هو الحال في الإمارات حيث لجأ 7 من كل 10 أشخاص على الأقل إلى تيك توك لاكتشاف أفكار السفر، حيث إن 59% منهم حجزوا رحلتهم بالاستلهام من محتوى تيك توك، حسب الاستطلاع. وأشارت شهاب إلى أن مستخدمي تيك توك يسافرون لمدّة زمنيّة أطول مقارنة بمن لا يستخدمون تيك توك. وتظهر الاستطلاعات أنّ 86% من الإماراتيّين قد ذهبوا بالفعل أو هم يخططون للذهاب في رحلة خارج البلاد خلال الأشهر الستة المقبلة مع تركيز اهتمامهم على الوجهات القريبة مثل جورجيا.