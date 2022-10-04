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أسعار الذهب لأعلى مستوى في 3 أسابيع

أسعار الذهب لأعلى مستوى في 3 أسابيع
4 أكتوبر 2022 14:30

حلقت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع الثلاثاء، محفزة جميع المعادن النفيسة على تحقيق مكاسب، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية مجددا بعد تسجيل أعلى مستوياتها منذ أعوام، مما أعاد الجاذبية للمعدن النفيس الذي لا يحقق عائدا.

وارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 4 دولارات في المعاملات الفورية.ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، زادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.24% أو ما يعادل 4.1 دولار لتصل إلى 1703.72 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "09:55 صباحاً بتوقيت الإمارات".

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ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

وزادت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.63% تعادل 10.8 دولار لتصل إلى 1712.75 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.85% إلى 20.97 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين بنسبة 0.96% إلى 909.3 دولار، في حين صعد البلاديوم بنحو 2.91% إلى 2296.27 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
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