«دبي للذهب والسلع» تطلق عقوداً للمعدن الأصفر

دبي (الاتحاد)

أطلقت بورصة دبي للذهب والسلع عقوداً آجلة وفورية جديدة للذهب المادي. ويوفر إطلاق المنتجين الجديدين للمتداولين والمؤسسات المالية المشاركة القدرة على استخدام الذهب المادي كضمان للوصول إلى مصادر إقراض قصيرة الأجل معقولة التكلفة، مدعومة بالضمانة التي توفرها دار المقاصة التابعة للبورصة بصفتها طرفاً مركزياً ثالثاً. كما يمكن استخدام هذين المنتجين على نطاق واسع للتحوط في أسواق الذهب. وتم تصميم هذين العقدين بحيث يمكن استخدامهما معاً من قبل المتداولين، مثل اتفاقية إعادة شراء، للحصول على سيولة قصيرة الأجل من البنوك، من خلال عقد الذهب المادي الفوري، بينما يتم تداول العقود الآجلة للذهب المادي في الوقت نفسه ليحصل المتداول على ذهبه، ويحصل البنك على أمواله.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «تعززت مكانة الذهب كفئة أصول قوية على مستوى العالم خلال العام الماضي، حيث بدأت البنوك بقبوله بشكل متزايد كضمان من المتداولين والمؤسسات التي تسعى للحصول على سيولة في الأسواق».