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الاقتصادي

«أوبك بلس» تبحث أكبر تخفيضات في الإنتاج منذ «الجائحة»

«أوبك بلس» تبحث أكبر تخفيضات في الإنتاج منذ «الجائحة»
4 أكتوبر 2022 01:33

لندن (رويترز) 

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قالت مصادر في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، إن مجموعة «أوبك بلس» لمنتجي النفط تبحث إجراء تخفيضات في الإنتاج تزيد على مليون برميل يومياً، وإن التخفيضات الطوعية من قبل الدول الأعضاء، يمكن أن تكون إضافة إلى ذلك مما يجعله الخفض الأكبر منذ عام 2020.
ويُعقد الاجتماع الذي سيبحث التخفيضات بعد غدٍ على خلفية انخفاض أسعار النفط وتقلب حاد في الأسواق. وانخفضت الأسعار إلى أقل من 90 دولاراً للبرميل بعد أن كانت قد وصلت إلى 120 دولاراً في الشهور الماضية بسبب مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وزيادة في قيمة الدولار بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة.
وقال مصدر: «إن الاجتماع ربما يكون مهماً مثل اجتماع 2020»، مشيراً إلى الاجتماع الذي اتفقت فيه «أوبك بلس» على تخفيضات قياسية في الإمدادات بلغت نحو عشرة ملايين برميل يومياً أو عشرة بالمئة من الإمدادات العالمية، وذلك في الوقت الذي ضربت فيه جائحة «كوفيد-19» الطلب على الخام.

أوبك بلس
منظمة البلدان المصدرة للبترول
النفط
البنك المركزي الأميركي
كوفيد 19
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